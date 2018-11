‘La dictadura de la Asamblea, es la que tiene a este país así', Carreira

sábado 3 de noviembre de 2018 - 12:13 a.m.

El candidato a la Presidencia por la libre postulación ha entregado, 45 mil firmas de respaldo

ENTREVISTA

Más allá de las 45 mil firmas de respaldo que entregó al Tribunal Electoral (TE), el candidato presidencial independiente, Francisco Carreira Pitti está, según cuenta, un hombre que busca provocar un cambio verdadero en Panamá.

El abogado internacionalista y activista profamilia, manifestó que los libros entregados al TE llevan las huellas dactilares del firmante para evitar que le cercenen las firmas tal como ha sucedido con otros candidatos. ‘El uso de la huella dactilar, daría más certeza para que confirmara la identidad', señaló.

¿Cómo ve el apoyo del Tribunal Electoral a la candidatura independiente?

Lo que se le presentó a la Asamblea vs lo que aprobaron son dos cosas muy distintas. Las reformas que se aprobaron lamentablemente están manejadas por la dictadura de la Asamblea Nacional en cuanto a los independientes.

¿Qué se debe cambiar del Código Electoral en las próximas reformas?

Yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Por ejemplo: si mañana usted inscribe un partido con 37,000 usted va a poder participar de la contienda sin ninguna limitación de número, diferente al independiente, [que bajo] la excusa de que solamente caben tres postulaciones para cada cargo en la papeleta se limita al de libre postulación, me parece un atentado a la inteligencia del pueblo.

¿Las personas de partidos deberían postularse por la vía independiente?

Yo creo que es llevar a la candidatura independiente a un nivel ridículo, no tiene sentido que personas que estén en un colectivo se quieran vestir de independientes, eso es un atentado contra la verdadera democracia.

¿Por qué no se postuló por un partido político?

Nunca he estado en un colectivo político y la razón es que en un momento tenía la aspiración de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

De quedar entre los tres candidatos a la presidencia, ¿estaría dispuesto a bajarse para apoyar a un partido?

No, en lo más mínimo. Ellos están representando la continuidad de un sistema que hay que acabar y barrerlo, o sea, la corrupción. La dictadura de la Asamblea Nacional es lo que tiene este país así.

Hay quienes sostienen que las personas con creencias religiosas no pueden gobernar ¿Qué piensa de eso?

Yo creo que están totalmente desubicados, esto es una distorsión. El tema de las elecciones es un derecho que tenemos todos, eso es etiquetar a las personas de una forma que no se justifica. El derecho a elegir y ser elegido es universal.

De ser electo presidente, ¿Cuál sería su obra cumbre?

Ponerle orden fiscal a este país. Este país tiene muchos recursos, pero solo le llega a unos pocos. Estamos gastando demasiado dinero en cosas que no le producen al país.

¿Cree que la campaña de la no reelección será un éxito en las elecciones 2019 o el clientelismo se impondrá?

El lema de mi campaña es ‘Elije bien Panamá', no tanto la No Reelección. La no reelección es una campaña negativa, que le dice a la gente que no haga algo, mi mensaje es contrario, porque sí hay gente de donde elegir.