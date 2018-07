Diario español se hace eco del caso de la panameña Andrea

jueves 12 de julio de 2018 - 2:59 p.m.

La adolescente quien padecía de un tumor que le ocupaba la espalda regresará a Panamá el lunes, detalló el medio internacional

Tras una recolecta masiva en Panamá y el apoyo de una oenegé, Andrea Quijada, una niña con un tumor en la espalda y abdomen cuyo caso fue expuesto por Luis Casis, está a punto de regresar a su tierra natal tras una operación exitosa y después de que prácticamente en el istmo la dieran por desahuciada.

Quijada, de 14 años recibió ayuda económica y recibió la propuesta de una fundación y un hospital, ambos de España, los cuales se interesaron en su caso.

La adolescente viajó al país europeo y fue atendida por el médico Juan Carlos López Gutiérrez, jefe de sección de Cirugía Plástica Infantil del Hospital de La Paz, según detalló el Diario El Mundo, que se hizo eco de este fantástico caso.

Dejó de jugar con sus hermanos porque un golpe en el área "era terrible" y dejó claro que está consciente de lo afortunada que es por encontrar "ángeles en su camino", pues como ella habrán muchos niños que no encuentran solución.

Además relatan cómo las instituciones que debieron proveerle el bienestar prácticamente la desahuciaron.

El diario español destacó cómo entra a la vida de Andrea el reportero Casis y como la organización por la infancia con sede en España que conoció su historia (Fundación Olloqui).

"Lo primero que piensas al verlo es cómo es posible. Era un tumor desmoide [del tejido fibroso], muy agresivo, con mucha fuerza replicativa. Tocaba el riñón, la aorta, desplazaba todas las vísceras abdominales... Es un tumor benigno que, dependiendo de dónde esté localizado, puede llegar a ser mortal. En su caso, si hubiera estado 40 centímetros más arriba, estaría muerta... La niña no podía vivir con nadie al lado por el olor que desprendía. El pedazo de carne estaba podrido, infectado y necrótico. Ya no se trataba sólo de salvar una vida, sino de darle calidad de vida a una niña, de devolverle las relaciones sociales a una persona que era tratada como una apestada", expresó el galeno.

Por su parte Alba R. Santos, directora de la Fundación Olloqui, que cuenta cómo vio a Andrea explicó: "La conocí en un viaje a Panamá donde hacemos seguimiento de algunos niños trasplantados en España. Vivía en una casa muy humilde. Entre el calor del espacio en el que estaba y la herida, era una situación insoportable. Yo nunca había visto un tumor de aquel tamaño, tan descompuesto, y que mermara tanto la calidad de vida de una niña y su relación con los demás, debido al mal olor... La niña estaba en una situación de abandono importante. O aquella tumoración se infectaba o crecía y crecía hacia los órganos vitales y fallecía aplastada".

La protagonista de esta historia está llena de ansias por regresar a cada y recordó que antes se levantaba tarde y sin hambre [el tumor tenía aplastado el estómago].

"El olor era muy muy horrible, fuerte, tan fuerte que se quedaba impregnado en mi ropa. Mi abuela me contó que una vez ella sintió el olor a su espalda y que se giró porque pensaba que me había levantado y yo estaba detrás. Pero no: es que el olor era tan fuerte que le llegaba desde la otra punta de la casa... A veces el dolor me tiraba al piso, no podía dormir boca arriba, a veces no dormía del dolor. No era tanto miedo lo que tenía, sino preocupación. ¿Qué iba a hacer mi familia si me quedaba así?", manifestó Andrea.

Para el viaje, a la adolescente la envolvieron en papel film para esconder el olor durante el viaje.

A la panameña se le intervino quirúrgicamente en tres ocasiones por especialistas de Cirugía Reconstructiva, Urología, Cirugía Ortopédica, Rehabilitación, Nutrición, Endocrinología y Oncología. Antes que se acabe el año deberá volver a ser operada de la columna.