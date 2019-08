Detención preventiva contra persona que ondeó bandera alterada

miércoles 7 de agosto de 2019 - 8:54 a.m.

Tras desobedecer el llamado de atención, policías decidieron sacar al hombre del lugar. Organizadores dicen que no tienen nada que ver con dicho incidente

En la protesta realizada ayer, en los predios de la Asamblea Nacional, un ciudadano llamado Roberto Latorre fue detenido preventivamente por ondear una bandera de Panamá estando alterada, incurriendo en su uso indebido.

De acuerdo a un informe policial, los uniformados le hicieron el llamado de atención al hombre, pero hizo caso omiso.

Los agentes lograron quitarle la bandera, sin embargo - basado en el reporte - Latorre comenzó a gritarles palabras soeces, acto considerado como alteración a la paz de los peatones.

Cabe mencionar que el sujeto quedó en detención preventiva y dirigido a la casa de justicia y paz nocturna, para deslindar el caso en horas de la mañana.

Se tiran la pelota

Por este hecho, alguno de los organizadores de la protesta, como la expresentadora Gaby Gnazzo y el excandidato presidencial Ricardo Lombana, negaron en redes sociales su vinculación. Aseguraron que todo se trató de un intruso que rápidamente fue echado del lugar.

No obstante, la diputada Zulay Rodríguez asegura que los videos demuestran que la persona sí estaba participando de la protesta, pero sus organizadores están intentando deslindarse del incidente.

La Ley 2 del 23 de enero del 2012 prohíbe modificar el pabellón nacional.

La manifestación tenía como objetivo resaltar las consignas: 'Benicio renuncia', la cual intenta instar al diputado a dimitir del cargo; 'El que no va no cobra', para los legisladores ausentes en el pleno no gocen de salario; y la aprobación de la reformas a la ley interna del hemiciclo parlamentario.

