Destituidos aseguran que Roux les adeuda las prestaciones

vocera de los ex funcionarios de CD, Carmen Boyd.

jueves 22 de febrero de 2018 - 3:33 p.m.

Boyd lamentó que Roux aspire a una presidencia general y sin embargo no respete las leyes y mucho menos proteja a sus copartidarios

Los destituidos en la administración del nuevo presidente del Partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, denuncian que se están ejecutando despidos violatorios a la Ley laboral vigente dentro del colectivo político.

La vocera de los ex funcionarios de CD, Carmen Boyd, aseguró que se ha despedido a colaboradores que tienen hijos en condiciones especiales, sin respetar la Ley que protege a estas personas.

"En Colón y Chiriquí dos compañeros con hijos discapacitados fueron botados, en otros casos no se ha respetado el fuero electoral y ha habido una flagrante violación a los contratos laborales existentes", destacó Boyd.

