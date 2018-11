La UP se desploma en la evaluación de ranking

miércoles 7 de noviembre de 2018 - 12:01 a.m.

Autoridades universitarias desconocen qué fue lo que se evaluó para poder mejorar

MEDICIÓN

Una caída drástica en el QS Latin America University Rankings 2019 obtuvieron las universidades panameñas, de acuerdo con las compilaciones realizadas por la consultora QS Quacquarelli Symonds.

Los datos indican que la Universidad de Panamá (UP), primera casa de estudios superiores del país, cayó 32 puntos en comparación con el año pasado cuando se encontraba en el puesto 139. Este año se ubica en la posición número 171.

El rector de la casa de Méndez Pereira, Eduardo Flores Castro, precisó que existen como mínimo 15 empresas que hacen rankings, que miden diversos parámetros, pero hay otros que han dado a conocer que la UP no queda muy bien posicionada.

‘No se puede descalificar estas evaluaciones porque son importantes y ayudan a mejorar, pero tenemos que hacer los esfuerzos, para seguir mejorando. Ante esto estamos dando un impulso a la investigación con la primera publicación de la revista científica en el país', explicó Flores Castro.

Precisó que le parece raro que la UP haya bajado a 32 puntos y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) a 18, cosa que parece extraño. Pero hay que ver qué se midió y qué no se ha mejorado. En el caso de la UP, hay edificios muy deteriorados, hace falta mantenimiento, equipos de laboratorios, hay que mejorar el sistema informático, pero es por eso que, aseguró, ‘estamos peleando por un mayor presupuesto'.

Indicó que muchas de estas compañías les preguntan a los estudiantes si tienen acceso a los estacionamientos o cómo es la comida en la cafetería. ‘Otra cosa que no se mide cómo son los lugares apartados del país, donde la UP tiene presencia en diez comarcas indígenas donde no hay electricidad y los educadores tienen que caminar', agregó.

Ante esto José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la UP, indicó que cuando hablamos de rankings, quisiéramos saber qué hacen esas grandes universidades que salen de primero y cuál es el aporte que dan al desarrollo social en el país.

Dijo que ‘en este caso no tengo la menor idea de qué y por qué se evaluó con un puntaje tan bajo a la UP, ya que hay una serie de elementos que las compañías no evalúan y no toman en cuenta. Entre ellos, los aportes que ha dado la UP en los cambios a la sociedad'.

Entre tanto, el QS Latin America University Rankings 2019, evaluó con mala puntuación a la Universidad Santa María La Antigua que, en el Ranking 2018, ocupó el puesto 143, este año descendió al 151; la UTP también se alejó de los primeros lugares, pues se encontraba en la casilla 101 y bajó a la posición 119.