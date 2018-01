Designación de candidatas es perder y perder

Eloy Alfaro analiza la situación del país. Enfoca sus críticas en la poca valentía que tuvo el presidente para defender al país cuando lo incluyeron en la lista negra de la Unión Europea, o en otras que han provocado la adaptación del sistema financiero a una camisa de fuerza que le da poco espacio para competir a nivel internacional.

¿Se animaría a aceptar un cargo de magistrado en las condiciones actuales?

Depende de las circunstancias. El presidente perdió la primera oportunidad cuando designó a Ángela Russo y Cecilio Cedalise. No es un comentario crítico a estos dos magistrados pero se perdió una participación activa, no funcionó. Es lo que llamo una elección de mis universo en pasarela. Ningún presidente nombra enemigos, y a cualquier presidente le resulta difícil nombrar personas que no conoce. Pero eso no significa que no tenga las calificaciones, idoneidad, y una moral proba, si eso se da, el presidente pude tener un mejor abanico de opciones. Pero cuando se rinde al proceso que comienza poniendo en los periódicos un clasificado que dice: quienes quieren someter sus papeles para ser magistrado eliminas a un gran porcentaje porque la gente no quiere someterse a esos escrutinios. Si se hubiese designado a los tres magistrados (incluyendo a Abel Zamorano que lo tienen en una interinidad incómoda) ya hubiera un grupo de magistrados dispuestos a aceptar el reto en grupo. En esta ocasión hubieran venido dos más y serían cinco magistrados con otro perfil.

¿Es un problema sobre el control de la Corte?

Siempre es un problema del control de la Corte. Eso no es novedad, todos los presidentes adoptan el criterio que la designación de magistrados deben ser leales o a fines, no por el perfil. No digo que no lo tienen ahora pero buscan algún tipo de vinculación para tener acceso a ellos. Si hay magistrados con criterio, con una trayectoria del derecho y son honestos, llegado el momento que pueda afectar a un expresidente o presidente esos magistrados resuelven a conciencia y mejor de lo que lo hacen los que tienen vínculo.

¿Una buena salida podría ser nombrar a los suplentes como principales?

Sí. Quienes trabajan en el Órgano Judicial consideran que no se les considera, y quizás tienen algo de razón. Lo cierto es que, en el caso de las candidatas ya designadas, me parece que hay una situación de perder, perder. No importa lo que suceda, alguien va a perder, ya sean ellas, o el presidente. Entonces, si no se ratifican tendrá que hacer otras designaciones. En ese caso, será más difícil para la oposición a oponerse porque también hay un desgaste ahí y en la opinión pública. No se pueden oponer a todas las designaciones por lo que hay un riesgo de que las próximas sean peores.

¿Pasan las dos o ninguna?

Desde la perspectiva de esta conversación no pasa ninguna. Creo que es un error dilatar el proceso. Entre más lo dilaten se percibe una actitud prepotente de controlar la Corte, y creo que eso va a ser perjudicial.

El presidente obvió en su discurso el tema de la inclusión de Panamá en la lista negra de la Unión Europea...

Hubo cosas preocupantes. Una fue el comentario contra los medios que pretende que se conviertan en un órgano de promoción del Estado, la mayoría de los presidentes tienen ese problema. El presidente, además, lo hila con un supuesto perjuicio que hacen los medios al país como tal y su imagen. Ese comentario, en boca de un presidente que ha hecho nada por defender la imagen del país en el exterior, es chocante. Este presidente y este gobierno, y la Canciller, han permitido que la imagen del país sea estropeada por países como Francia, Colombia, organizaciones como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), como la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC), por el embajador americano y por su país, y no han hecho nada por defender al país en ninguna de esas situaciones. Es más, han sido tan complacientes que han destruido el sector de servicios financieros al punto de que vamos a ver bancos retirándose de la plaza porque han hecho tan difícil su competitividad (por el escrutinio de la actividad bancaria) que les produce gastos que merman sus ingresos. En el tema de los abogados, el perjuicio a ha sido palpable. Nos han regalado a la competencia porque entere el escándalo de los Papeles de Panamá (que no involucró a ni un solo banco panameño); en el caso de Waked que no presentaron ni una sola prueba y que el gobierno no la exigió; que se destruyeron varios grupos económicos así como el del banco Balboa, y el gobierno al día de hoy, viendo que el propio embajador se ha replegado de sus declaraciones- aún no ha tenido una palabra de protesta contra Estados Unidos.

¿Ha sido falta de valentía?

Ha sido todo eso. Falta de coraje. Había una situación en que Panamá quedó aislada por la política exterior anterior, pero en este gobierno ha sido falta de voluntad de defender, de sumisión a las imposiciones que nos han venido del exterior, y nos han regalado a la competencia al punto de que nos acusaron de Paraíso Fiscal.

¿Qué estrategia debió implementar el gobierno en vez?

Una serie de cosas. Una, es hacer ajustes para ser mas cuidadosos. Otra, era analizar qué se hacía en el resto del mundo con la competencia para no irnos de bruces a ofrecer correctivos que nos iban a mermar la competitividad del sistema panameño. Tenemos unos bancos a los que les exigimos una serie de requisitos y de debida diligencia que no pueden cumplir sin una afectación grande de los servicios bancarios y de sus ingresos. A los abogados se les está haciendo también casi imposible cumplir con la debida diligencia porque no tiene la capacidad de verificar a qué negocio se va a dedicar el cliente que le solicita una sociedad anónima. La otra estrategia tenía que haber sido un esfuerzo diplomático concertado. El establecer relaciones con China fue acertado. Por ahí iba la cosa, organizarse en los organismos internacionales para saber qué voto necesitaban países que nos maltrataban. Ahora mismo se perdió la oportunidad de hacer eso con Estados Unidos en la ONU, se abstuvieron. Esa hubiera sido una oportunidad para votar en contra de la decisión de los norteamericanos.