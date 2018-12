Desesperación por la falta del fármaco Dasatinib

viernes 28 de diciembre de 2018 - 12:01 a.m.

Los pacientes indican que no hay desde hace más de dos meses en el Seguro Social

La desesperación por no encontrar el medicamento Dasatinib de 70 mg en la Caja de Seguro Social se ha apoderado de la paciente Yaricel Pinto, quien fue trasplantada de médula ósea el 9 de diciembre de 2015.

Indica que su madre Severiana González, quien padece de leucemia mieloide crónica, requiere de este fármaco, pero no hay desde hace más de dos meses.

Pinto, quien se encuentra preocupada, dijo que el 7 de enero próximo se hará una reunión para licitar la compra de 38 renglones de medicamentos biológicos y biotecnológicos para los pacientes con enfermedades críticas, crónicas y degenerativas para luego, el 25 de enero, indicar a quién se le adjudicará la licitación y después esperar tres meses para despachar. ‘Ya a mi madre se le agota el próximo mes el medicamento, ¿qué hacer? Tirarnos a la calle, cruzarnos de brazos, estoy desesperada, no puede ser y si el 25 salen con que la Dasatinib no está incluida, a esperar que muera mi mamá', reclamó. Aseguró que si su mamá no toma el medicamento, todos los días, muere.

Así como estas usuarias del seguro pasan por esta situación, también hay otros que esperan soluciones concretas para mejorar su estado de salud.

Por su parte, Faustina Díaz de López, presidenta de la Asociación de Pacientes y Parientes con Enfermedades Hematológicas, señaló que ‘esos medicamentos son de muy difícil adquisición, porque son de laboratorios y no se compran en la farmacia, pero en el caso de esa medicina, específicamente, tuvo varios contratiempos, porque hubo varias solicitudes de compras, pero por una u otra razón se atrasaba la compra y, por eso, es que ahora ese fármaco está desabastecido'.

Agregó que ‘ya los procesos se hicieron, pero no se obtiene el medicamento de hoy para mañana'. En agosto de este año, los pacientes hematológicos denunciaron la falta de las medicinas.

Por la falta del medicamento se le consultó a la Caja de Seguro Social, pero al cierre de esta edición nadie en la entidad respondió.