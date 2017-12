Desde su celda, Martinelli pide que voten por él en las elecciones internas del CD

lunes 25 de diciembre de 2017 - 3:02 p.m.

En la carta escrita, el ex mandatario vuelve a tildar de 'traidor' a Rómulo Roux

Para las próximas elecciones de la Junta Directiva que hará el partido Cambio Democrático (CD), el fundador de este colectivo, Ricardo Martinelli, pidió a sus copartidarios que lo apoyen a él y a su esposa, Marta Linares de Martinelli.

Martinelli se postuló para continuar como presidente del partido político, mientras que Linares desea convertirse en la nueva vicepresidenta.

Desde su celda Martinelli escribió un comunicado donde pidió que voten por él en las elecciones internas del CD y nuevamente llamó 'traidor' al secretario general del colectivo Rómulo Roux, quien aspira al mismo cargo que él.

Comunicado de Martinelli:

"Comunicado de Ricardo Martinelli Berrocal Dec. 24/2017

Desde mi celda #27 en el Federal Detention Center de Miami, me dirijo a todos los miembros y convencionales de mi Partido Cambio Democrático, a los cuales nunca he defraudado y les solicito desde lo más profundo de mi corazón como siempre, hemos luchado y logramos llegar al triunfo, que para el 21 de enero del 2018, en nuestra convención, les pido que VOTEN POR MÍ, POR MARTA, y todos los que se han postulado mostrando su lealtad hacia mi persona, para que podamos llegar nuevamente al triunnfo y luchar contra persecución política , por Juan Carlos Varela, la procuradora y los fiscales corruptos, que hoy día entiendo porque hicieron tantas injusticias por puestos y magistraturas.

Debemos seguir en lucha, no ha sido fácil desde mi cárcel, para que juntos ganemos las elecciones del 2019.

Rómulo Roux (el traidor) me pidió gestionar su entrada a esta cárcel lo cual hice, a través de mis abogados, yo esperaba un amigo, un copartidario solidario (que tantas cosas le di sin merecerlo) pero mi sorpresa fue que recibió fue a Juan Carlos Varela dentro del rostro y cuerpo de la traición quien sin mediar palabras me atacó de forma descarada diciendo que quería mi puesto de presidente del partido tengo de testigo a mi abogada, que estuvo de testigo a tan desagradable visita, que aun no sale del asombro igual que yo al escuchar tan traicionera propuesta al escuchar este traidor que pretende asociado con el gobierno varelista robarse un partido que hicimos con las uñas y sudor, donde el nunca puso un real nunca, consiguió un voto y menos una inscripción para CD. CONFÍEN EN MÍ YO JAMÁS LOS DEFRAUDARÉ. DERROTAREMOS A LA TRAICIÓN".,

Imagen del comunicado: