Los desconocidos que enfrentarán a ‘Popi' Varela y ‘Chello' Gálvez

miércoles 19 de septiembre de 2018 - 12:13 a.m.

Sorpresas y sorprendidos en las primarias del PRD

El viejo y conocido dicho de "en política no hay sorpresas, sino sorprendidos", es lo que se aplicó a las internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) del pasado domingo.

Y es que, dentro de los que salieron electos y se enfrentarán a veteranos como José Luis 'Popi' Varela y Sergio Gálvez son para muchos unos completos desconocidos, quienes harán su debut político en las elecciones generales del 2019.

Diputados

Samuel Bardayan es el joven de 28 años de edad que ganó la curul del actual vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Motta en el circuto 4-2, tiene cerca de cinco años sirviendo a la comunidad en el club cívico 20-30.

"Este servicio a la comunidad y viendo los problemas de mi circuito, es lo que me motivo a participar en política", manifestó Bardayan.

Uno de los que no la tendrá nada fácil es Julio Mendoza, en el circuito 6-2, donde reina el diputado y presidente del Partido Panameñista, José Luis 'Popi' Varela, quien tiene reelecto cerca de cinco período.

Mendoza, de también 28 años de edad, asegura que no se siente ‘intimidado por ‘Popi', siento que hay que hacer el trabajo. Yo hice una campaña bastante humilde. Caminé casa por casa y creo fue lo que me garantizó el triunfo".

Carla García de 47 años, es otra de las candidatas que salió en el 8-7 dentro de estas primarias y pese a que nunca ha ocupado un cargo de elección popular, se enfrentará en 2019, junto a su coopartidario Héctor Brand, al legendario diputado de CD, Sergio ‘Chello' Gálvez, quien ya lleva cuatro polémicos periodos en la Asamblea

El doctor de 37 años, Arquecio Arias, se debatirá la curul del circuito 10-2 con Absalón Herrera de CD, [si éste logra ganar las primarias de su partido el 28 de octubre].

"Este no fue un trabajo improvisado. Lo que hicimos fue vender nuestro proyecto con coherencia, no fuimos demagogos. Muchos estuvieron en contra, porque cuando surgen figuras nuevas, muchos de los que tienen experiencia no quieren dar espacio, pero demostramos que los jovenes podemos estar en política", manifestó.

Otros de estos ejemplos se ve en el circuito 8-8, donde el odontólogo Víctor Castillo, ganó uno de los espacios y se podría debatir la curul con diputados de la altura como Fernando Carrillo de CD y Luis Eduardo Quirós del Panameñismo, [esto si ambos salen electos en las respectivas primarias de sus partidos].

De salir electo en las primarias de CD este 30 de septiembre, el diputado Raúl Hernández, en el circuito 2-2, se enfrentaría a Melchor Herrera, quien en tres ocasiones se ha postulado en primarias del PRD para diputado, y solo hasta ahora, ha logrado salir victorioso en las internas.

El doctor Juan Esquivel, es otra de las sorpresas PRD; salió electo en el circuito 4-3 donde actualmente Rony Araúz de CD y José Luis 'Pepe' Castillo son diputados. Esquivel nunca ha tenido un cargo elección.

El joven Luis Cruz de 37 años ganó en el circuito 9-1, donde el expresidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, no presentó postulación y pese a que el actual diputado del 5-1, Felipe Vargas no se postuló, su hijo, Pablo Vargas si se candidatizó y ganó a sus 40 años el derecho a competir en las elecciones generales de mayo del 2019. Vargas le ganó también al suplente de su papá, Eduardo Paz.