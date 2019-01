Descartan que sobrecarga por JMJ haya provocado apagón nacional 

Unas cuatro horas después de presentado el evento, el sistema nacional estaba recuperado en más de 70 %, aseguró el director de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica Panameña (Etesa), Gilberto Ferrari, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.



Algunas zonas de la capital panameña comenzaron a recuperar el servicio cerca de las 4:00p.m.

El apagón, sostuvo Ferrari, "no tiene nada que ver con el JMJ ni con una sobrecarga" vinculada a las actividades de ese evento religioso, que ha atraído a miles de peregrinos de todo mundo, muchos de los cuales ya se encuentra en el país centroamericano.



La JMJ se desarrollará entre martes y el domingo próximos en la capital panameña con la presencia del papa Francisco, quien llegará al país el miércoles para encontrarse con al menos 100.000 peregrinos de todo el mundo, además de miles de feligreses.



A las 11.42 a.m. de este domingo, cuando se registró el apagón, la carga en el sistema era "de 1.100 megavatios, significativamente menor la capacidad del sistema de entre 1.600 y 1.700 megavatios", argumentó el alto ejecutivo al descarta la posibilidad de una sobrecarga.



Ferrari señaló que es pronto para determinar la causa del fallo, que, precisó, se identificó en la línea 2304D entre la Ciudad de Panamá y La Chorrera, esta última una zona aledaña a la capital.



Dada la información disponible ahora, tampoco se puede determinar una posible incidencia del evento en el sistema integrado centroamericano, como aseguró este mismo domingo la autoridad nicaragüense del sector, que vinculó un apagón en ese país a lo ocurrido en Panamá.



"No podemos decir en este momento que fue un evento en el sistema regional sino que fue un evento del sistema nacional", sostuvo el jefe del ente rector de la electricidad en Panamá.



Ferrari además destacó el óptimo funcionamiento de los sistemas de respaldo en el sistema público de salud, en el aeropuerto de Tocumen, el principal del país, en las aduanas, y en el Canal de Panamá, que siguieron operando sin problemas según afirmó.



Dijo que una planta potabilizadora que abastece a la zona metropolitana ya había reiniciado las operaciones, que se vieron interrumpidas temporalmente por la falta de fluido eléctrico.



El servicio en las línea 1 y 2 del Metro de la capital, el único de Centroamérica, seguían interrumpidas cuatro horas después de suscitado el apagón, y la Secretaría que las rige informaba a través de su cuenta de Twitter que se había reforzado la operación de los buses asociados al sistema y conocidos como Metrobus.



Los bomberos realizaron al menos de una maniobra de evacuación de usuarios del Metro que estaban en vagones que se había quedado varados en medio de los túneles, como pudo constatar Efe.



El apagón obligó retrasar durante cerca de una hora el inicio de una conferencia de prensa del Comité Organizador de la JMJ.