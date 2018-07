Desarticulan supuesta red de corrupción que operaba en fiscalías del país

El secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, indicó a los periodistas que "se trata de actos de corrupción los que definitivamente se van a imputar" a estas personas por parte de la Fiscalía anticorrupción.



Rodríguez se abstuvo por reserva de brindar detalles sobre los hechos que dieron lugar a estos actos de corrupción, pero recordó que la investigación dio inicio hace varios meses "en virtud de una denuncia dada a conocer por parte de una persona, un familiar de una persona que se encontraba privada de su libertad, y que es ahí donde se origina" el caso.



Detalló que la indagación se efectuó en una primera fase con técnicas especiales como seguimientos y escuchas "a residencias básicamente", a través de las cuales las personas fueron "exactamente relacionadas a la investigación".



Fueron tres puntos de allanamientos en los que se pudo dar con los vinculados a estos actos de corrupción, quienes serán llevados ante un juez de Garantías para la formulación de la imputación respectiva, la solicitud de legalización de la captura y la aplicación de las mediadas cautelares, "en este caso las más severas", explicó Rodríguez.



Reiteró que esta es la primera fase de la investigación y que no descarta que se relacionen a otras personas, toda vez que, afirmó, el MP ratifica su firme convicción a erradicar la corrupción no solamente dentro del territorio nacional, sino también dentro de la institución".



Aún así, el secretario del MP dijo que "por estrategia" no adelanta detalles de lo investigado "para no dañar el resultado que se espera sea efectivo" por parte de la Fiscalía anticorrupción.



Aseguró, no obstante, que el caso está relacionado con la destitución de dos fiscales en marzo pasado en Azuero y reconoció que la procuradora (fiscal general), Kenia Porcell, había advertido que se tenía conocimiento de actos ilícitos o actos delictivos por funcionarios con ciertas atribuciones investigativas.



"Se tomaron medidas disciplinarias en principio, pero sí era del conocimiento del despacho superior que ya se estaban dando actos irregulares", añadió.



Rodríguez remarcó un mensaje "muy importante" para todos los funcionarios que pertenecen al engranaje judicial: "el MP no va a permitir actos de corrupción a nivel interno".