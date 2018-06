Desalojan Punta Coco tras ser declarada ilegal 

El Ministerio de Gobierno indicó en un comunicado que "ha dado cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia, procediendo con el traslado de todas las personas privadas de libertad que se encontraban en Punta Coco hacia otros centros penitenciarios del país".



El pleno del máximo tribunal declaró el pasado viernes que el encierro de los once presos en ese penal es ilegal y ordenó su inmediato traslado a los centros penitenciarios donde se encontraban antes. El fallo se dio en respuesta a varios recursos interpuestos por la defensa de los reos.



Punta Coco, ubicada en una base militar del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la Isla del Rey, a más de 100 kilómetros al sur del litoral Pacífico panameño, ha sido señalada por sus duras condiciones de reclusión y aislamiento por diversos organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



La cárcel llevaba vacía desde agosto del año pasado, pero el pasado 5 de junio el Gobierno informó de que había trasladado allí a once presos de alta peligrosidad tras acometer varias remodelaciones y adecuar las instalaciones a los estándares internacionales.



El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, aseguró entonces que el penal "respeta los estándares internacionales de derechos humanos, rehabilitación y seguridad" y explicó que la reclusión de pandilleros en Punta Coco evita que estos usen los penales para controlar sus bandas.



El Ministerio de Gobierno volvió a defender este martes que el encierro en esta cárcel "obedece únicamente a una respuesta del Estado a las acciones del crimen organizado, en función de los principios de seguridad, tutela del bien jurídico, rehabilitación y defensa social, además de garantizar el buen resguardo de personas privadas de libertad de peligrosidad extrema".



El traslado de los once reos supone que el centro penitenciario se vuelve a quedar vacío, pero no implica su clausura definitiva, según apuntó el ministerio en el mismo comunicado.



"Así mismo se aclara que se mantiene vigente el Decreto Ejecutivo N°72 del 30 de mayo de 2018, que crea los Centros de Detención Preventiva para Personas Privadas de Libertad de Peligrosidad Extrema", añadió.