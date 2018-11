Denuncias de irregularidades estremecen al deporte federado de Panamá

La polémica estalló a raíz de publicaciones de un diario de la localidad según las cuales varios millones de dólares asignados entre 2014 y 2017 a federaciones de varias disciplinas fueron manejados de manera irregular por sus directivos, que son al mismo tiempo diputados o funcionarios del Parlamento.



"Exhorto al contralor a que se ponga los pantalones. El contralor debe hacer una auditoría a todas estas federaciones que están involucradas en este escándalo del deporte nacional", afirmó hoy Irving Saladino, único campeón olímpico panameño, en los juegos olímpico de Pekín 2008.



Saladino dijo este martes en declaraciones a la televisión local que los deportistas del país "están sufriendo y lo digo a voz propia, porque formo parte de la dirigencia deportiva y veo de cerca la problemática".



Saladino no solo llamó al contralor general, Federico Humbert, a ser más enérgico, sino que instó que todo el peso de la ley caiga sobre los presuntos responsables de los supuestos desmanes administrativos en Pandeportes.



"Si tiene que caerle el peso de la ley a todas estás personas que le han hecho daño al deporte, que lo hagan", indicó el exatleta, que a su vez expresó su esperanza de ver que habrá justicia para los deportistas.



Panamá será sede los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, pero la posible malversación de fondos en Pandeportes ha llevado a que los planes de entrenamientos de los atletas para la justa regional se atrase, alertó.



"En el 2022 somos sede de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe y no tenemos resultados de nada. Nuestros deportistas ni siquiera tienen un plan de preparación para estos juegos. Incluso en lo que se había comprometido por parte del gobierno no se ha cumplido", declaró el exsaltador.



Camilo Amado, presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), adjudicó a la forma en que se maneja Pandeportes los retrasos en los pagos al Comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



"Se puede decir que ha habido algo de burocracia estatal para disponer de los fondos que se tiene para cumplir los compromisos de con la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) y para que el Comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022 pueda operar. Hasta el momento no han recibido ningún fondo", señaló Amado.



El Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, organismo superior a Pandeportes, ha dicho que respalda las auditorías a todas las federaciones o personas naturales o jurídicas que hayan recibido fondos de Pandeportes.



"Hay total respaldo a las diligencias de audito que adelanta la Dirección Nacional de Auditoría General de la Contraloría General de la República, a todas las Federaciones o Asociaciones Deportivas, Comité Olímpico Nacional, así como a toda persona natural o jurídica, que hayan recibido fondos del Instituto Panameño de Deportes", señaló un comunicado del Consejo.



El contralor Humbert ha comentado que se harán auditorías "factura por factura" a Pandeportes, debido a esta posible malversación de fondos que puede ascender hasta 30 millones de dólares entre mayo de 2014 y 2017, según dijo a la prensa local.



"No se auditan personas, sino instituciones, No nos va a temblar la mano para tocar puertas como en otras auditorías", alertó Humbert.



Este martes la Fiscalía Anticorrupción hizo una inspección ocular en Pandeportes, y el subdirector de Pandeportes, Alberto Guerra, señaló que la institución está abierta a ayudar a las investigaciones, abiertas por ente judicial en una fecha no precisada públicamente.



"Todo está abierto para que hagan todas las revisiones que quieran. En estos momentos se hacen las investigaciones preliminares de todo, así que habrá que esperar a ver los resultados", fueron las palabras precisas del funcionario.