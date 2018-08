Denuncian cobro de $225 mil en viáticos por misión

martes 21 de agosto de 2018 - 12:13 a.m.

El ministro Carles reconoció que los inspectores están en Bocas del Toro hace ya 2 meses

SEÑALAMIENTOS

Una fuente que pidió reserva de su nombre denunció que 25 funcionarios de la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), tienen tres meses de estar en Bocas del Toro, con el pretexto de intervenir en una huelga en las bananeras, aunque al parecer esta nunca ocurrió.

Según la denuncia, los servidores públicos, han cobrado unos nueve mil dólares en viáticos cada uno. Se señala que el encargado de la misión es Martiniano Higuera, quien además de ser uno de los principales asesores del ministro, Luis Ernesto Carles, busca ser pre candidato a diputado en las primarias del partido Panameñista por Arraiján.

De acuerdo con la fuente, esta información de la misión y el pago de los viáticos no se encuentra en el Nodo de Transparencia de Mitradel. ‘Lo tienen escondido para que nadie se entere de la jugada. Es más, allá no están haciendo nada y los inspectores, como no hay huelga, se la pasan chupando [libando licor] y dándose la gran vida como turistas', afirmó.

Ante esto, el ministro Carles reconoció que sí existe la comisión.

‘Hubo una huelga en Changuinola [Bocas del Toro para el periodo del Mundial], hace dos meses, son 22 fincas, mientras que se tranquilizaba todo, se determinó que hubiera un inspector en cada finca. No tengo esa cantidad de inspectores en Changuinola [los 25 de la denuncia], por lo que trasladamos 16 inspectores de Panamá, más seis que tiene la provincia, ese grupo fue que se encargó de aplacar la huelga', aseguró.

Carles explicó que es totalmente falso que hayan cobrado nueve mil dólares cada uno en viáticos. ‘Esos funcionarios hicieron un trabajo científico' y que, a su juicio, las personas que hacen tales señalamientos son personas que fueron destituidas. ‘Fueron dos los que sacamos y que no vuelven más al ministerio por su incapacidad, por que no hacían su trabajo', detalló. También negó que el dinero sea desviado a la campaña del señor Higuera. 'Él no está corriendo para ningún cargo, son bochinches temerarios', expresó