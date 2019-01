‘Dentro de algunos años el hombre pedirá paridad'

domingo 13 de enero de 2019 - 12:13 a.m.

Jackeline Hurtado, aspira a la Alcaldía de San Miguelito por el Partido Popular

ENTREVISTA

Jackeline Hurtado, quien en el 2017 dirigió el Foro de Mujeres de Partidos Políticos de Panamá, aspira hoy a la Alcaldía de San Miguelito, manifestó que el poco apoyo de los colectivos y el miedo de algunas mujeres son dos de las razones por las que para estas elecciones generales del 5 de mayo, no se logró alcanzar el 50% (paridad) de féminas postuladas.

Cabe mencionar que, dentro de estos comicios generales, solo se postularon un 20% de damas políticas.

Aseguró, por otro lado, que optó por la candidatura para burgomaestre por el Partido Popular porque ‘desde el municipio se puede hacer mucho trabajo social con la gente, las mujeres, jóvenes embarazadas, niños en escuela. Creo que una de las cosas importantes en el ser humano es dar y ayudar a las personas y este es el trabajo que quiero hacer'.

¿Considera que se respeta el tema de la paridad en los partidos políticos?

No hay que negar que a las mujeres nos cuesta mucho más hacer las cosas, por el tema de los hijos, trabajamos afuera y dentro de la casa, entonces son importantes las leyes que nos permitan a las mujeres llegar a los cargos, no es que nos van a regalar nada. Yo soy candidata y tengo que buscar mis votos. La mujer debe atreverse, además que dentro de los partidos, la propia mujer debe comenzar a optar por los puestos de directivas, presidente, vicepresidente, comisionada para alcanzar el liderazgo, para no tener que estar peleando paridad.

¿Cree que esta situación va a cambiar en algún momento?

De aquí a unos años los hombres van a pedir paridad. Ruanda es el país en Africa con más alta tasa de paridad, pero eso no fue de la noche a la mañana, sino porque hace mucho tiempo hubo un genocidio grande y, producto de esto, muchos hombres murieron y la mujer se vio obligada a ocupar el espacio y asumir el poder. La mujer hoy día se prepara y estudia, lo que implica a que en algunos años más adelante la mujer va a estar en los puntos claves y los hombres serán los que pedirán un chance.

¿Qué proyecto tiene para ayudar a mejorar el tema de la seguridad en San Miguelito?

En todos los proyectos que tengo, hay que hacer mucha consulta ciudadana. Es verdad que hay delincuencia, pero yo apuesto a la familia y a tener a los jóvenes ocupados, en temas de deportes, cultura y arte. Que se sientan tan ocupados que no quieran hacer más nada que practicar sus actividades y no estén a tan altas horas en la calle. Empoderar también a la comunidad a que ayuden a la seguridad, por medio de vecinos vigilantes.

¿Qué plan tiene para mejorar la problemática de la basura en San Miguelito? ¿Propondría cambiar la empresa recolectora Revisalud?

La alcaldía tiene un contrato con Revisalud y no es tan fácil cambiarlo, lo que yo creo es que se debe estar más cerca y vigilante de que se haga la recolección como debe ser. A parte de esto, hay que inculcarle a los niños en la escuela sobre el reciclaje y que la basura se debe recoger y no tirar en la calle, esto es todo un proyecto. No todo se debe dejar al gobierno, el ciudadano debe aportar.

¿Tiene algún plan para fomentar la actividad de algunos buhoneros que fueron desalojados?

Nuestra propuesta lo que busca es crear un espacio, que estamos viendo por el momento para que puedan tener su negocio y puedan pagar sus impuestos. Estamos haciendo un recorrido, y así como este estamos viendo terrenos para otros proyectos que tenemos, pero lo que estamos viendo es que las personas puedan llegar, sean accesibles para que lo podamos concesionar.

En su momento su partido estuvo dividido por el tema de las alianzas, usted respaldaba a Laurentino ‘Nito' Cortizo o José Isabel Blandón ¿por qué?

Estaba a favor que el partido tuviera su candidato propio.

Ha sido afectada directamente por la discriminación en algún momento de su vida como política?

Como mujer sí, como negra también, pero eso lo superas y vas solo hacia delante.

¿Qué sector de su distrito necesita, a su juicio, un trabajo a profundidad y con urgencia?

Arnulfo Arias.

¿En la Asamblea es necesaria una bancada de mujeres?

Yo creo en la paridad y la paridad es 50/50. Yo creo que debe haber un equilibrio de hombre y mujer, en igual ponderación de hombres, sí.