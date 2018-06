Dely Valdés cuenta las carencias que viven los futbolistas

¿Bolillo capitalizó el trabajo de Julio Dely y su persona?

Yo creo que sí porque el grupo de jugadores que está en Rusia hoy viene jugando hace muchos años. Algunos fueron compañeros nuestros en la selección, compartimos vestuario y camerinos, concentraciones y ya ellos vienen de un proceso obviamente a medida que van pasando los años algunos jugadores han salido de la selección, como nosotros y otros más. Pero es un grupo que viene sufriendo en las buenas y malas. Han pasado torneos de copa oro espectaculares. En la eliminatoria pasada, en una escala del 1 al 10, nosotros habíamos preparado hasta el escalón 9 y había que subir al décimo, y Bolillo lo logró.

¿Ve a Bolillo comandando la selección por muchos años más?

Esperemos que siga.

Cuando pierde un equipo siempre le echan la culpa al director técnico y lo guillotinan...

Eso es en el fútbol, se dice que cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, pierde el director.

¿Por qué se tiene ese concepto?

Pregúntale a los que inventaron el fútbol, no lo se (risas).

¿Cómo se entienden las derrotas en la copa?

Se ven como experiencias porque vamos a experimentar algo que no habíamos hecho nunca. Creo que tenemos selección para hacer una digna copa, y después del mundial veremos qué pasa, qué tenemos que hacer y qué hay que cambiar. Hay que mejorar muchas cosas, las selecciones han experimentado varios mundiales en comparación con nosotros que es la primera. El partido con Bélgica, por ejemplo, fue con una selección que ha sido la más goleadora de Europa. Inglaterra podría ser campeón del mundo, ellos inventaron el fútbol, y Túnez va a su quinto mundial, están acostumbrados. Todo lo positivo que hagamos será ganancia.

¿Qué pasa en el camerino, en el vestuario, después de una derrota que significó una goleada para el equipo?

Muchas veces no es necesario que se haya perdido por 5 o 6 a cero. Se puede haber perdido uno a cero, y era un partido muy importante. Muchos dicen que la eliminatoria pasada fue muy dramática, pero para mí fue la anterior a esa. Panamá venía acostumbrado a pasar de fases, habíamos llegado a un exagonal y en la primera fase, en El Salvador, nos eliminan. Eso fue un momento duro, porque lo mínimo que teníamos que haber hecho era pasar esa fase. No fuimos al 2014, y lo comparo con el famoso minuto 87, y en el mismo minuto la vez pasada estábamos afuera.

Pero cuando están juntos, ¿cómo lo viven?

Esa vez que quedamos fuera del 2014 hubo mucha tristeza, desilusión, porque teníamos la ilusión de ir. No hubo culpas, Julio asumió lo que pasó y obviamente en el vestuario, en el hotel hubo lágrimas y tristeza.

¿Cuánto tiempo le toma a un jugador reponerse de esa derrota?

Los jugadores tienen compromisos con sus equipos, cada uno pertenece a un equipo, al otro día se hacen maletas y regresan pero les toma un tiempo para retomar las fuerzas. Quedan derrotados, pero les ayuda como experiencia para llegar por ejemplo a Rusia. Muchos de ellos hablan de eso, se comunican entre ellos porque tienen un chat de grupo, y eso ayudó mucho a que se fortalecieran como grupo.

¿Hubiera escogido a los mismos que convocó Bolillo?

Eso no lo se porque no estuve dentro. Muchas veces criticamos de afuera por qué no está fulano. Yo me pongo a escuchar a la gente: fulano, perfecto, ¿a quién saco? ¿a este? ¿al otro? Todos van a reclamar por qué se hizo la decisión, es un tema de nunca acabar, siempre habrá una inconformidad de la prensa o del público.

¿Qué sienten cuando un panameño apoya más a la liga española que a la panameña?

Apoyan más a la liga extranjera que a la local. La mayoría de los jugadores de nosotros los reconocen pero no a todos. No asisten a los estadios nacionales, es cultura. No tenemos una cultura futbolística, tal vez somos beisbolistas, nos falta esa cultura de que la gente se identifique con un equipo que sea del sector donde vive.