Defensa de Martinelli califica la decisión de la CSJ como ‘agridulce'

sábado 8 de diciembre de 2018 - 12:13 a.m.

Todas las pruebas aceptadas se mantienen en la justicia ordinaria

DECISIÓN

Luego de tanto patalear para llegar a la orilla, al parecer la defensa del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, obtuvieron una victoria a medias y es que, después de varias horas de discusión y debate, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declinaron la competencia de seguir investigando al exgobernante en el caso ‘pinchazos' o escuchas telefónicas decidiendo así pasar el expediente a la justicia ordinaria.

Con una votación mayoritaria de 7 a 2, el Pleno de la CSJ concedió el amparo de garantías constitucionales, que fue presentado en días pasados, por Luis Eduardo Camacho (hijo), que dejaba plasmado que la Corte no era la competente para investigar al exmandatario, pues este había renunciado a diputado del Parlacen.

El Pleno también decidió mantener válidas las actuaciones surtidas durante la fase intermedia, salvo la decisión dictada en Audiencia Oral, realizada el 25 de junio de 2018 por el magistrado de garantías, Jerónimo Mejía, con relación a la negación de solicitud de pérdida de competencia, en atención a que no se ha ocasionado perjuicio a los intervinientes.

Esto quiere decir que todas las pruebas que hasta el momento fueron aceptadas, pasan igual e, incluso, el juicio oral, pero ahora en el Sistema Penal Acusatorio.

Esta era la tercera ocasión que la defensa presentaba amparos relacionados con esto, solicitud que en reiteradas ocasiones el magistrado y juez de garantías del caso, Jerónimo Mejía, había tomado por vaga, pues a su juicio, la Corte tenía el deber de juzgarlo, pues cuando se inició la investigación y acusación, Martinelli era diputado.

Se conoció que los magistrados Asunción Alonso, suplente de Ayú Prado; Wilfredo Sáenz, sustituto de Harry Díaz; Efrén Tello, reemplazo de Luis Ramón Fábrega; Secundino Mendieta, auxiliar del presidente de la Corte, Hernán De León, y los principales Ángela Russo, Oydén Ortega y Cecilio Cedalise, fueron los que votaron para declinar, mientras que, los magistrados Abel Zamorano y Luis Mario Carrasco (suplente de Jerónimo Mejía), votaron en contra de declinar la competencia.

¿Qué pasa ahora?

Según contó, el abogado Camacho (hijo) luego de esta decisión lo siguiente que ocurre es que ‘el caso pasa a un Tribunal de Juicio conformado por tres magistrados del Primer Circuito Judicial, les corresponderá conocer del juicio oral del proceso contra Martinelli, ahora la oficina judicial define quiénes serán los magistrados y las fechas'.

Para el jurista, esta es una decisión incongruente porque no ‘tiene sentido alguno que el pleno reconozca que no tiene competencia del caso, pero a su vez válida las actuaciones ilegales que fueron adoptada por el magistrado Mejía, esto es una decisión difícil de explicar, es una decisión agridulce, porque evidentemente hay una contradicción, lo que la corte hizo no guarda relación entre una cosa y otra'.

Por lo que aseguran que presentarán recursos ante las instancias internacionales que ‘son las que revisan las actuaciones de los operadores de justicia y de los representantes del Estado'.