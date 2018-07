Declinan aspiraciones para apoyar a Mulino

jueves 5 de julio de 2018 - 12:13 a.m.

El exministro podría también ser respaldado por Riccardo Francolini

INTERNAS

A medida que transcurre el periodo de campaña dentro del proceso de elecciones internas presidenciales de Cambio Democrático (CD), el escenario político muta. Uno de estos panoramas ocurrió ayer cuando José Raúl Mulino, acudió al Tribunal Electoral (TE) para renunciar a su fuero electoral. ‘El que no la debe, no la teme', dijo y añadió que no es quién para recomendar despojarse del fuero a los otros preaspirantes del CD.

Para Rodrigo Sarasqueta, otro precandidato, sería incapaz ‘de usar la institución jurídica del fuero penal para buscar protagonismo como otros lo hacen. Dejo constancia que no invocaré el fuero al que tengo derecho'.

Ataques

Mulino aprovechó ayer la oportunidad para hacer fuertes señalamientos sobre el presidente de CD y candidato presidencial, Romulo Roux, a quien calificó de traidor por reservar 46 espacios de diputados en todo el país y lo acusó de utilizar recursos del partido, financiado por el TE, para impulsar su candidatura.

Conversaciones

Mulino aseguró que se ha conversado con el precandidato, Riccardo Francolini, y piensa aliarse, aunque desconoce quién de los dos se bajará.

Jorge Ceballos, otro preaspirante, decidió declinar sus aspiraciones a la presidencia y apoyará a Mulino. ‘No dudo que sea usted quien lleve a CD al gobierno', dijo.