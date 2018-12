‘Declaración de la canciller Saint Malo causan recelo'

jueves 13 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Opinión. La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, dijo que el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, no busca promover las migraciones.

‘Este pacto no presenta obligación vinculante y existe un marco de colaboración mundial para que los países puedan compartir información sobre migración y no impone leyes.', expresó.

Ante esto, María Isabel Saravia, experta en derechos migratorios del Colegio Nacional de Abogados, dijo que ‘las declaraciones de la vicepresidenta crean más desconfianza a la población, al haber ocultado o al no haber informado en el tiempo debido o discutido y que no se haya producido un consenso nacional sobre el tema, esto crea desconfianza de cualquier declaración que ella o cualquier miembro del gobierno dé'. Agregó que ‘ella dio información contradictoria, por ejemplo que el pacto no establece obligaciones vinculantes, no hay ninguna obligación que no me vincule, todas las obligaciones son vinculantes'. Entre líneas lo que dice es que va a incentivar el movimiento de inmigrantes entre países, es decir migración irregular.