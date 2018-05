Decenas de mujeres se manifiestan por paridad de género en política

"Hace unos días el Tribunal Electoral derogó el Decreto 12 del 21 de marzo de 2018 que estipulaba que era obligatoria la paridad en los partidos políticos en la próxima contienda electoral y lo dejó a discreción de los partidos", explicó a Efe Solangel Robinson, miembro de la asociación feminista y del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).



Las manifestantes exigieron al ente electoral una "inmediata" rectificación y una vuelta al decreto electoral original, que establecía las normas de los comicios generales del 5 de mayo de 2019 y que en su artículo 40 describía lo referente a la paridad de género.



"De la noche a la mañana eliminaron el decreto y nadie del Tribunal Electoral ha salido aún a darnos explicaciones de por qué se hizo", apuntó la joven política.



Las manifestantes, que iban vestidas de negro, gritaban consignas como "sin las mujeres no hay democracia", "la paridad no es una dádiva, es un derecho" y "mujeres unidas, jamás serán vencidas", entre otros lemas.



"Son muy pocas las mujeres que tienen la oportunidad de participar en la vida política. Lo que se buscaba con ese decreto era ayudar a que la mujer pudiera tener ese espacio, ya que se ha demostrado que por sí sola no puede", lamentó Robinson.



La protesta tuvo lugar mientras el Tribunal Electoral hacía la convocatoria oficial de las próximas elecciones generales, en las que 2,7 millones de panameños, en su mayoría mujeres, elegirán a 1.721 cargos, entre ellos el próximo presidente del país.