‘No debería haber límites para la libre postulación ' Javier ordinola

lunes 13 de mayo de 2019 - 12:13 a.m.

ELimitar el derecho de un ciudadano a participar en política atenta contra los derechos humanos

Javier Ordinola, experto en derecho electoral, considera que debe liberarse la participación de los candidatos por la libre p ostulación, aunque sí cree necesario el ejercicio de recolección de firmas. Hoy nos hace un balance sobre las elecciones generales que vivimos el 5 de mayo.

¿Nuestro sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados es infalible?

Es un sistema blindado, para hacer un fraude electoral tienen que estar de acuerdo desde el presidente del TE hasta los funcionarios que están en la mesa. Si fuera una votación electrónica fuera otra cosa porque vemos en otros países que por mas que se creen medidas de seguridad la preocupación de que un hacker pueda cambiar los resultados esta latente. Me gusta lo manual aunque demore un poquito más. Hay que continuar de manera manual. Yo eliminaría la quema de los votos hasta después de 6 meses de las elecciones para que sea un respaldo por cualquier impugnación. Así se determina con la prueba verdadera.

¿Considera que se registró una tendencia a favor de Laurentino Cortizo en las últimas horas?

Sí, siento que fue un poco irresponsable lo de Rómulo Roux en decidir no aceptar, obviamente que está en su derecho, pero el Tribunal no es quien emite los resultados así que pudiera mantenerse en esa posición pero se trata de un torneo de caballeros y damas y hay que comportarse como tal. Pero al final la reacción fue positiva porque la tendencia ya estaba dada y el porcentaje de mesas que faltaban ya no era casi nada y no iba a cambiar el resultado.

¿Qué candidato lo decepcionó en votos?

Marco Ameglio. Lo que pasa es que él es un tipo de partido, fue presidente de un partido, diputado, de repente la gente no lo compró como un genuino independiente.

¿Qué dice de Ana Matilde Gómez? no llegó al 5%…

Lo que pasa es que todo este escándalo de las partidas en la Asamblea la afectó. Lo otro es que mucho se dijo que fondos para su campaña salían de esas partidas, es lo que se dice, así que creo que la gente recordó eso. Hace un año, en enero del año pasado, yo logré reunir a Miguel Antonio Bernal, a Ernesto Cedeño, Ricardo Lombana, Ana Matilde y a Ana Elena Porras, que eran los 5 precandidatos que habían salido inicialmente. La idea era crear una estructura para que la libre postulación tuviera una oportunidad. La primera en retirarse fue ella, sus egos eran como 5 o 6 veces su tamaño.

¿Cómo analiza el efecto Lombana?

Juventud, los debates lo ayudaron mucho, fue el que más habló contra la corrupción.

¿Debemos hacer más debates en la próxima elección?

Si, yo propongo 3 y no dos obligatorios.

¿Qué cambiaría de esta elección?

Aumentaría un mes el periodo de campaña, en vez de 60 a 90.

¿Se cumplió con el tope de financiamiento?

Yo creo que no. Hay muchos mecanismos para disfrazar. En redes sociales vi mucho movimiento, no vi tanto en televisión solo de Blandón, Rómulo y Nito por el financiamietno público. El privado no ha funcionado. De repente los $10 millones para presidente a lo mejor sí, pero los $300 mil para diputado no. Sobre todo porque sigue el tema del clientelismo y el uso de fondos públicos fue sustituido por las planillas.

¿Hay forma de comprobar ese informe?

Es complicado. El TE tiene un mecanismo porque obliga a los candidatos a manejar el fondo pero tu puedes abrir otra cuenta por ejemplo, una forma es con las organizaciones que son a fin del candidato o del partido también apoyan.

¿Pero notó más o menos clientelismo que en otras ocasiones?

Menos, la vez pasada que me tocó llevar impugnaciones noté muchas. En esta ocasión creo que veré menos porque los mismos diputados se metieron un dedo en el pie al aumentar la fianza que hay que depositar de $2 mil a $25 mil, y no es fácil conseguir esa plata. Esa plata se consigna para asegurar que la demanda tiene fundamentos.

¿Quién le sorprendió?

Rómulo Roux. Muchos dicen por ahí que si Ricardo Martinelli hubiera podido correr para alcalde qué hubiera pasado. Sigue siendo un fenómeno importante en política.

¿Fue acertado el fallo del Tribunal Electoral al impedir su candidatura?

No me gustó. La residencia electoral se determina por su presencia en el registro electoral, no por si vive ahí o no. Yo trabajé 16 años en el TE y eso es lo que dice el Registro. Por qué admitieron la postulación si sabían esto. Yo siento que eso fue político. Y voy más allá. Lo que pasa es que no cuajó la designación de la fiscal electoral que propuso el presidente Juan Carlos Varela. La joven había sido nombrada por Eduardo Valdés en el Tribunal Electoral, y se dice que la posibilidad de que Ricardo Martinelli no corriera a cambio del nombramiento de la candidata a Fiscal, pero no contaron con que en la Asamblea no se iba a aprobar el nombramiento.

¿Debería liberarse el espacio para la postulación libre o mantener tres casillas?

Si trabajamos en atención a que la legislación panameña respeta legislaciones internacionales, a juicio mio debiera haber mas participación del ciudadano a través de la libre postulación. Siento que esta participación tan grande que hubo de ciudadanos por la libre postulación obedece a la situación de los partidos políticos, a su funcionamiento y la crisis institucional que afecta a los colectivos. En la medida en que los partidos políticos no mejoren su cara ante la ciudadanía el fenómeno d ella libre postulación va a ir creciendo.

¿Cuántos candidatos por la libre debería de haber?

Yo creo que la limitante es inconstitucional a pesar de que la Corte ya se ha pronunciado nuevamente con relación a eso. No se debe limitar un derecho humano como es el político del ciudadano. No debe haber límite.

Pero muchos no tradujeron en votos la cantidad de firmas recaudada…

Es que una cosas es la consecución de firmas y no necesariamente estas personas te darán el voto.

¿Vale la pena el ejercicio de recolección de firmas? Sí, siempre para asegurar el derecho de participar.

