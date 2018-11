Debemos tener un plan propio

Los banqueros panameños enfrentan el reto de mantener la competitividad del sistema financiero del país a pesar de las múltiples exigencias de las instituciones financieras internacionales que deben cumplir. Moisés Cohen es gerente de un banco, y se queja que la cosa no es igual para todo el mundo. La competencia, como se trata mayormente de islas que pertenecen a grandes potencias, no parecen cumplir las normas con tanto rigor como los panameños. Eso ahuyenta a los clientes. Además, dice, que a pesar de hacer al pie de la letra lo que piden, Panamá es visto por los estadounidenses como un país de 'alto riesgo'.

¿Usted cree que las presiones se arreciaron a consecuencia de los Panamá Papers?

El mundo está cambiando y Panamá no puede quedar por fuera, pero no hacer una estrategia de cómo ingresar a este mundo cambiante nos agarran y nos obligan a hacer cosas que tal vez no son las mejores para Panamá pero sí lo son para ellos. Por eso estamos como estamos porque no hay una estrategia que se cumpla con gente que se dedique a eso 100%. Los Panamá Papers demostraron que las cuentas de las que se habló estaban fuera de Panamá y que las sociedades se habían abierto en jurisdicciones distintas a las de Panamá.

A pesar de acatar las reglas, los bancos corresponsales no quieren trabajar con Panamá, ¿qué está pasando?

Tenemos que mandar los men sajes muy altos y muy claros a las autoridades, principalmente de Estados Unidos. Acabo de estar en Felabank, una conferencia bancaria con 1200 participantes y conversé con muchos de ellos. Todos, al unísono, todos, me dijeron que las autoridades reguladoras de Estados Unidos que se encargan del tema bancario, han advertido que Panamá es un país de alto riesgo y que por lo tanto ellos tom an medidas mucho más estrictas con Panamá que cualquier otro país que no está catalogado como de alto riesgo.

¿Esa advertencia a qué se debe?

Creo que no está siendo correcta ni cierta. Lo primero es que nosotros los banqueros y el gobierno tiene que exigir una respuesta de los Estados Unidos. Debe de manifestar y enseñar todo lo que se está haciendo. Nosotros estamos intercambiando información de manera automática con Estados Unidos, es uno de los primeros países con los que establecemos este intercambio de forma directa y cumpliendo con las normas de prevención de blanqueo de capitales. Nos hemos ido más allá, creo que Panamá es uno de los pocos países del mundo que ha creado una intendencia del gobi erno para regular que los abogados, los contadores, las joyerías, inmobiliarias, vendedores de autos, etc, conozcan a su cliente. Eso no sucede en la mayoría de los países del mundo, ni en Estados Unidos, ni en China. Muchos clientes vienen a la Zona Libre de Colón y los empresarios responsablemente les piden los datos, y los compradores se arrepienten, prefieren ir a China a com prar la mercancía directamente.

¿Cuál es la posición de los banqueros respecto a las nuevas normas?

Muchas veces cuando salimos a d ecir estas cosas de manera responsable, de que tenemos que actuar y hacer cosas para mejorar la situación, recordamos la última estadística de la Superintendencia de Bancos de junio demuestra que la cantidad de depósitos extranjeros han reducido. Muchos son porque se riega la voz de que en Panamá es muy difícil abrir una cuenta bancaria, segund o porque se está regando la voz, y los países lo están utilizando, que Panamá está intercambiando información automática con muchos países y lo va a seguir haciendo. Lo cual no es verdad, ahora mismo lo está haciendo con Estados Unidos, hemos firmado un acuerdo a nivel internacional pero Panamá decide con quién va a intercambiar información y con quién no. Pero se está regando la voz de que Panamá va a intercambiar información con todos los países y eso ahuyenta a clientes que quieren su privacidad y que se han matado trabajando toda la vida y no quieren que personas de su gobierno se enteren porque no hay la seguridad física o ju rídica en sus países. Entonces sí se está perdiendo el negocio. Las sociedades anónimas de Panamá han bajado muchísimo, la marina mercante está luchando para mantener su primer lugar, por lo tanto hay que hacer algo urgente para que el país retome la vía de ser un centro financiero internacional real.

No parece que esto se haga en el final de esta administración, ¿será demasiado tarde después?

Yo creo que siempre es un buen momento para retomar el rumbo y hacer las cosas bien. Si el próximo gobierno va a decidir mejorar la imagen tiene que hacer ciertas cosas importantes que no se han hecho hasta ahora.

¿Cómo ayudarán al gobierno a no someterse ante las presiones internacionales, especialmente con aquello de gravar los impuestos universales?

El país no necesita y no requiere gravar impuestos fuera de Panamá porque no tiene sentido para nosotros.

¿Como consecuencia nos pueden meter en otra lista gris?

No debieran porque les podemos dar una sustentación correcta y real. Todo esto empezó porque decían que nosotros cobrábamos más impuestos que otros países y no ha fluido eso, así que se han ido por los requisitos bancarios, por el lavado de dinero, pero no se han ido por el tema de bajar o subir impuestos para competir con los demás. Yo creo que sí se puede lograr comprobando y comparando lo que nosotros hacemos fre nte a lo que sucede a nivel internacional en tema fiscal. Acabo de esta con gente del Caribe que tiene el mismo sistema nuestro, pero reporta a los gringos, o a los ingleses y a ellos no les pasa nada ni están en ninguna lista, así que hay que ir con las pruebas. Yo creo que es importante que el gobierno cree una autoridad para que maneje los temas internacionales de Panamá. Aquí tenemos un ministerio de comercio, de agricultura, pero los servicios internacionales contribuyen mucho más a la economía y no tenemos una entidad que se encargue de todo lo que está pasando y el futuro de los servicios internacionales.

¿Qué funciones tendría esa Autoridad?

Permanentemente estaría pensando, analizando, invitando a los privados y al gobierno a hacer una estrategia nacional de servicios internacionales. Esa sería su función, cada ministro piensa en su cartera, pero no se ha creado una entidad que se dedique a velar porque los servicios internacionales de Panamá sean de primera calidad y que seamos un país de primer mundo en la materia.

¿Por qué esto no ha ocurrido? ¿Hay falta de visión?

Yo creo que hay dos grupos de pe rsonas en Panamá respecto a este tema. Uno que piensa que no nos va a afectar en absoluto, que podemos ceder a todo lo que nos pida la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que eso no nos va afectar. Al contrario, mejorará el centro bancario y la creación de sociedades anónimas. Pero ahora se está demostrando con números, estadísticas, que las sociedades cada vez son menos, que los depósitos se están disminuyendo y que los servicios internacionales de Panamá no son bie n vistos porque tenemos mala fama. Yo creo que ahora tal vez si vamos a tomar nuevas medidas y vamos a preocuparnos por hacer un plan primero. Tenemos que preocuparnos por tener un plan serio y responsable de cómo queremos nuestros servicios financieros del país.