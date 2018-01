Dayra Moreno le canta a Roux y anuncia su aspiración para ser alcaldesa

lunes 8 de enero de 2018 - 2:54 p.m.

La trovadora le cantó a Roux que es un político de honor, no es desleal, ni traidor y que es lo que necesita el partido CD

Es un hecho. La trovadora panameña Dayra Moreno lanza su candidatura a la alcaldía de Los Santos. Así lo confirmado durante su participación el fin de semana en una reunión del partido Cambio Democrático con convencionales en el Circuito 7-2 (Los Santos, Macaracas, Tonosí).



Moreno al momento de su intervención no solo elogió con su 'vernacular canto' a Rómulo Roux y la diputada Mariela Vega, sino que pidió apoyo para conquistar la alcaldía de Los Santos mediante el colectivo.



'Soy una Muchacha que maneja la poesía, la que lucha día tras día, creo decir sí se puede, que sí me apoyan ustedes, nos llevamos la alcaldía', fue parte de lo expresado por la artista.



La trovadora le cantó a Roux que es un político de honor, no es desleal, ni traidor y que es lo que necesita el partido, refiriéndose al CD.



"Rómulo fue extraordinario, caminÓ en el 7-2 y con la ayuda de Dios derrotamos al contrario", agregó la cantante en su décima.



"Ese es el líder que a diario, se que lucha por ti, buscando el progreso ahí, el bien de mi Panamá, la victoria alcanzara la renovación CD", aseguró Moreno junto a los catalogados 'rebeldes' que ratificaron a la nomina que impulsa Roux, Yanibel Ábrego, Dana Castañeda y otros su triunfó el 21 de enero.