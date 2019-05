Curules por residuos, lejos de beneficiar a la minoría

10 plurinominales sacaron diputados por residuos. La mayoría son del PRD y Molirena

Las peleas y conflictos que surgen durante el escrutinio y distribución de las curules en los circuitos plurinominales, se han convertido en una tradición en cada conteo electoral. En estos comicios no fueron la excepción.

Y es que el recuento extraoficial de los diputados ganadores que aparece en la web del Tribunal Electoral, se evidencia que de los 13 circuitos plurinominales (donde se escogen las curules por cociente, medio cociente y residuo) 10 circuitos, eligieron diputados por residuos, pues en los tres restantes no hubo necesidad porque los aspirantes salieron sin sumatoria por mayoría de votos.

Siete de los residuos fueron para el partido gobernante PRD, seguido de su aliado Molirena con cuatro curules, mientras que, una fue de Cambio Democrático y un independiente.

Francisco Alemán, ‘Tito' Rodríguez y Miguel Fanovich son del Molirena, en que es curioso mencionar que los tres forman parte de la junta directiva del colectivo

Las autoridades del Tribunal Electoral (TE) han manifestado que la esencia de la norma electoral sobre los residuos busca beneficiar a partidos pequeños y los de libre postulación, más las realidades son diferentes.

El analista político, Enoch Adames, manifestó que ‘pareciera ser que aún cuando la fórmula se orienta a garantizar la representación de las fuerzas políticas pequeñas, en la práctica, parece beneficiar a los grandes partidos. Esto puede suceder porque a mayor fragmentación partidista se incrementa la sobrerepresentación de los grandes y se excluye del reparto a las organizaciones políticas pequeñas'.

Cabe recordar que en varios circuitos han ocurrido trifulcas por la adjudicación de curules.

El analista Richard Morales explicó que la norma no beneficia a los pequeños, antes se descontaban votos a los partidos grandes que recibían una curul para dar oportunidad a los que no. ‘La fórmula como está concebida no asegura una verdadera proporcionalidad, no permite una mayor representatividad'.