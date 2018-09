A cuidar el corazón

domingo 30 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

No olvide acudir al médico para sus chequeos generales

PREVENCIÓN

Cuide su corazón, es una de las recomendaciones que hacen los médicos para evitar enfermedades cardiovasculares.

En el cierre de la campaña del Día Mundial del Corazón, en San Miguelito, que tiene como lema ‘Cuida tu corazón', las personas sacaron minutos de su tiempo y participaron de un día de actividades físicas en la Gran Estación de San Miguelito ayer.

Yanina Rodríguez, jefa de Promoción de la Salud de esta región, destacó que ‘se busca la forma de cuidar nuestra salud cardiovascular para quemar toda la grasa que nos comemos y también recordarle a la población que debemos cuidar lo que nos comemos, freir menos, tomar menos azúcares y evitar un poco el sobrepeso'.

Dijo que una de las enfermedades que afecta nuestra salud cardiovascular es la hipertensión. Es por eso que han hecho toma de presión arterial en el Metro de Panamá y la situación es preocupante, porque hay muchos pacientes con la presión alta. ‘La gente te dice soy hipertenso y no me tomé el medicamento, tengo un mes que no tengo la receta, no he ido al médico, pero la verdad es que hay que buscar que nuestros pacientes pongan un poco más de adherencia a su tratamiento', precisó.

Para las personas que no conocen su estado de salud, recomendó que el 4 y 5 de octubre en la Policlínica Manuel María Valdés, toda la población mayor de 40 años de edad que pueda acudir, tendrán los laboratorios totalmente gratis.