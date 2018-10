Cuestionan compra de terreno a alto funcionario

martes 23 de octubre de 2018 - 12:13 a.m.

POLÉMICA

El alcantarillado de David es una obra que está en ejecución y que mantiene alertas no solo por parte de la Contraloría General de la República sino también del Consejo de Gabinete, aclaró ayer Jorge González, secretario de Metas de la Presidencia de Panamá.González agregó que su equipo se ha reunido con el consorcio que desarrolla el proyecto para exigirle que cumpla con el contrato, de lo contrario el Estado cuenta con las garantías de las fianzas de anticipo y de cumplimiento por dos empresas aseguradoras.

En tanto, el abogado Sidney Sittón, poco antes de la conferencia de prensa donde González brindó estos detalles, fue atendido por el secretario de Metas. ‘Se me invitó para entregarme unos documentos que refutarían mis denuncias de la entrega de 45 millones como anticipo a una empresa que se retiró del proyecto, pero no se me entregó nada', expresó Sittón.

Agregó que González se hizo acompañar de Manuel Soriano, director de Conades, y de Juan Felipe de La Iglesia, director del Idaan, quienes ‘me recibieron de forma cordial, pero ninguno pudo contestarme la pregunta sobre la compra de un terreno donde se establecerá la planta de tratamiento de aguas, en la ciudad de David, a un alto funcionario de la actual administración, excandidato a diputado, amigo y copartidario del presidente Varela.

‘Me dijeron que ellos no sabían nada de eso, que se estaban enterando en ese momento, pero los tres funcionarios tampoco explicaron el verdadero estado actual del proyecto, porque en la página web del Estado dice que el Proyecto Aguas Residuales de David, (Pentech/Suez), tiene un avance de 11 por ciento a julio de 2018; un medio de comunicación dice que es de 18 por ciento a mayo; la Contraloría sostiene que el 3 y 1. 6 por ciento a septiembre, mientras que los contratistas hablan de 14.26 y 12 por ciento de avance'..

Por último, el jurista indicó en su cuenta de twitter que a su salida de la presidencia ‘nadie pudo explicar por qué el terreno se compró por casi 5 millones a un copartidario varelista'.‘Tienen un contrato que por donde lo toques sale pus', dijo.

El proyecto de saneamiento en la provincia de Chiriquí es de 297 millones de dólares, que incluye la construcción de un sistema de alcantarillado en la ciudad de David. Además la construcción de una planta residual y alcantarillado en la ciudad turística de Boquete, alcanzando un total de 303.8 millones de dólares en la provincia de Chiriquí.

COSTO Los pequeños y medianos comerciantes de David y Boquete sufren la reducción de las ventas 297 millones de dólares será el costo del alcantarillado en la ciudad de David, Chiriquí.