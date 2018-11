Cuestionan cambios en a seguridad del Estado

viernes 2 de noviembre de 2018 - 12:01 a.m.

Exdirectores de la PN dicen que Varela hace favores políticos

Una vez que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunciara los cambios de ministros y viceministros en su equipo de Gobierno, como si fueran fichas de un juego de ajedrez, las reacciones no se hicieron esperar.

Rolando Mirones, exdirector de la Policía Nacional (PN), expresó que esto es el final de algo que empezó mal, ‘porque había un ministro y viceministro que no se podían ver las caras, ahora el presidente tuvo que poner a una persona que venía de la Fuerza Pública [Omar Pinzón], a pesar de no estar jubilado y que se mantenía activo y lo ponen de viceministro en el Ministerio de Seguridad'.

‘Esto es una jugada para que este señor [Pinzón] cobre su jubilación como comisionado. Esto es una burla para el pueblo panameño, porque uno no puede renunciar a su posición porque al adquirir ese derecho, que es muy poco ético, y solo fue un favor político que le está haciendo el presidente de la República', añadió.

Roberto Troncoso, integrante de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, dijo que no alcanzó ver cómo se han registrado estos cambios para mover fichas.

Lo que ha causado mucha extrañeza es la designación del viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, como embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

‘Ahora lo que le quedó al presidente de la República fue mover a sus fichas de la seguridad del Estado. Aquellos que se mantienen a su alrededor, los que han lidiado y le han mostrado su lealtad, pero esto no muestra que todo va a quedar bien como había empezado al principio, pero hay algo más detrás de ese telón', manifestó.

Entre tanto, Ebrahim Asvat, exdirector de la PN, sostuvo que mucha gente deja el Gobierno para hacer política partidista y, por ello, se ha quedado sin su equipo. No obstante, esto no va a ser significativo, porque ya no hay un plan con propuestas, ya se han gastado su capital político.

‘El que era ministro de Seguridad [Alexis Bethancourt], quedó ahora subordinado a un exdirector de la PN', detalló.

Annette Planells, del Movimiento Independiente, indicó que ‘al final el que tiene que responder es el presidente de la República, porque será la sociedad que lo va cuestionar en los temas de seguridad, debido a que fue a él [Juan Carlos Varela] que le dimos los votos para administrar el país'.

Precisó que el estar cambiando a ministros de Estado a mitad de un Gobierno, solo se esperaría que estos culminaran el periodo al igual que el presidente.