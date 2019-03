‘Crearé leyes para rescatar a los jóvenes'

domingo 31 de marzo de 2019 - 12:13 a.m.

Cenobia Vargas, candidata a diputada por el PRD en el circuito 8-10, es educadora, docente de vocación con 20 años de experiencia

ENTREVISTA

La candidata a diputada en el circuito 8-10, por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cenobia Vargas, sostuvo que es la primera vez que participa a un cargo de elección popular. Aseguró que, de llegar a la Asamblea Nacional, buscará dejar como legado leyes que traigan programas para ayudar a jóvenes en riesgo social.

Manifestó que su trabajo en la candidatura de Juan Carlos Navarro en las elecciones de 2014, le permitió conocer muy de cerca, no solo a los dirigentes de área del PRD, sino las necesidades de las personas de su circuito.

¿Que la motivó?

Llevo 7 años coordinando un programa de jóvenes de riesgo social y los rescatamos. En los últimos tres años, han desertado 100 mil estudiantes y los gobernantes actuales no han hecho nada para solucionar el problema. Estos chicos son absorvidos por las pandillas, llevándolos a realizar actos de violencia que es lo que está sumiendo el país en la delincuencia, deja luto y dolor y aumentan las cifras de pobreza. Nosotros tenemos la visión de gestionar un instituto modelo para la formación académica y disciplinarias para estos chicos, que sea dirigido por la Policía, pero no para que sea un ente castigador sino uno de prevención, este instituto que pretendemos crear debe estar ubicado en todas las provincias.

¿Qué otro proyecto busca impulsar en el país?

Queremos hacer una revisión al Código de la Familia, soy de la percepción que, desde que fue aprobado, el control que tenían los padres en los hijos se perdió. A mi me gustaría revisar la ley de las menores embarazadas, tenemos el interés de tener un centro donde se cumpla la ley y se rescate la mujer maltratada. Yo soy psicopedagógica y nos gustaría impulsar un centro terapéutico para los niños de educación especial.

¿Por qué diputada y no otro cargo de elección popular?

Creo que puedo hacer mejor papel haciendo leyes que vayan en beneficio de la sociedad panameña, si corriera para representante ya tendría que dirigirme a infraestructura, calles, veredas y lo que quiero es impulsar leyes que beneficien a todo el país.

¿Cómo califica la gestión de los diputados de su circuito?

La población tiene quejas por el tema de las planillas, lo que se ha ido publicando. Siempre le ruego a Dios que si me permite llegar, no permita que mi corazón cambie la visión que tengo, porque generalmente cuando las personas llegan al poder, llegan a servirse y no para servir al pueblo.

¿Qué piensa de los que dicen que las personas religiosas no deben gobernar?

El Rey Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría para poder gobernar, y por eso, fue el Rey más prospero de la tierra. Dios nos da la inteligencia para hacer bien nuestro trabajo. Creo que hay un Dios que si haces lo malo delante de él te amonesta, tal cual como sucedió con el Rey Nabucodonosor.

¿Cómo ve el tema de la participación de la mujer en la política?

La paridad fue un gran cuento de hadas. Creí yo que por estar vigente el tema de la paridad, iban a elegir mujeres, pero no fue así. Los tres compañeros que están compitiendo conmigo van con hombres, entonces yo soy la que levanto la bandera de las féminas, empoderándonos en nuestro circuito.

¿Qué es lo más difícil que le ha pasado como candidata?

Quizás el tratar de integrar a los competidores en la visión que tengo. Hay compañeros que han quedado molestos porque les gané, pero nosotros seguimos creyéndole a Dios de que, en el transcurrir del tiempo, iremos sumando a más personas que tengan la visión de cambio.

¿Qué piensa del matrimonio de las personas del mismo sexo?

Yo creo en la familia como la manda Dios, tengo amistades a las que quiero mucho que son homosexuales, respeto la ideología de cada cual, Dios nos dio el libre albedrío y cada quien elige qué camino seguir, pero si me preguntan qué opino de eso le diría que respeto a todos, pero siempre me inclinaría al matrimonio hombre y mujer.

¿Una bancada de mujeres en la Asamblea?

Es necesaria. Las mujeres tenemos mayor sensibilidad humana, creo que como nos cuesta triple muchas veces ganarnos las posiciones, en competencia con los hombres y por las desigualdades que nos han traído hasta ahora, hemos ido demostrando que somos capaces de ocupar cualquier cargo.