Cortizo y Varela enfrentados por política migratoria y apoyo al sector agro

miércoles 19 de diciembre de 2018 - 8:53 p.m.

Cortizo no ha sido el único en manifestar la inconformidad que supone suscribir un pacto, que pone en riesgo los intereses de la nación

Laurentino “Nito” Cortizo, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático, ha manifestado en reiteradas ocasiones que Panamá debe definir su propia política migratoria y que cualquier acción tomada en esta materia debe estar inscrita en una estrategia que preserve los intereses nacionales.



“Todas las decisiones de Gobierno,incluyendo la política migratoria, deben estar enmarcadas dentro de una estrategia permanente de defensa de los intereses nacionales. Basta ya de poner los intereses personales por encima del bienestar nacional”, expresó Cortizo en un su cuenta de Twitter.



La controversia, que fue publicada en un diario de la localidad, señala que: “El aspirante presidencial perredista Laurentino Cortizo, en aparente oposición a este acuerdo escribió en su cuenta de twiteer que: “Panamá es nuestra casa, nuestro hogar. Nosotros decidimos quién entra y quién se queda. Sólo a nosotros nos toca definir nuestra política migratoria”.

De inmediato, el exministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles ripostó a Cortizo por esta misma red social. “Con todo respeto sea estadista y no repita lo q otro le dice. La declaración no es vinculante, solo promueve principios globales e igualitarios de migración ordenada. De paso, familiares cercanos suyos que viven aquí en Panamá no son puertoriqueños? Usted ya se leyó la declaración? Preguntó Carles.

Yazmín Colón de Cortizo, esposa de Laurentino Cortizo es de origen puertoriqueño.

La abogada María Isabel Saravia experta en temas migratorios se unió en el intercambio de opiniones en esta red social y le respondió al ministro Carles lo siguiente: “Entiendo su posición pero, siempre he considerado que es un caballero. No concibo que no se dé cuenta que su comentario puede entenderse como desleal al atacar a una mujer inocente, arraigada en Panamá de forma legal, para "atacar a un candidato". Elevemos el debate!”



Cortizo no ha sido el único en manifestar la inconformidad que supone suscribir un pacto, que pone en riesgo los intereses de la nación y que no fue difundido entre los ciudadanos, ni consultado con los gremios nacionales; el Colegio Nacional de Periodistas también corrigió a la Vicepresidente y canciller Saint Malo, quien intentó posicionar sin éxito que los acuerdos firmados no eran vinculantes. Los abogados representantes del gremio rechazaron categóricamente la información errada que manejó la canciller y Vicepresidente.



El punto de crispación máxima de este conflicto surgió cuando el gobierno en rueda de prensa señaló que la confrontación con el sector agro y el gobierno, había sido auspiciada por candidatos que se oponen a su gobierno y que rechazan la manera en que han gestionado el Estado.



Así lo demostró el panameñista Etchelecu quien colgó en su cuenta de twitter, una serie de acusaciones carentes de sustento. El ministro y ex-candidato a la presidencia por el partido de Gobierno, Mario Etchelecú descalificó, sin pruebas ni indicios a Cortizo.



Estos ataques, sin fundamentos, contra Nito Cortizo surgen un día después de la publicación de un estudio de opinión donde obtiene amplia ventaja y se consolida con un 44.5% de intención de voto. Cortizo y su línea en defensa de los intereses nacionales, así como su trayectoria como hombre cercano y gran apoyo a los sectores productivos nacionales, parecen estar en la mira del Palacio de las Garzas. Cortizo parece haberse convertido en el objetivo número uno del Gobierno de Varela.

Sobre lo sucedido en Divisa Cortizo señaló:



“La crisis en el sector agro ha llegado a un extremo tan grave que ha propiciado el enfrentamiento entre los panameños, situación que lamentamos, porque la confrontación se pudo haber evitado con una buena gestión de gobierno” señaló Cortizo, quien deplora estas situaciones que continúan arrancándole el corazón a las familias del campo panameño.



Sobre las últimas medidas migratorias asumidas por Varela, que van en contra de las necesidades del país, Cortizo también señaló que Varela se acostumbró a actuar a espaldas del pueblo y fue así que firmó, sin consultar ni divulgar el contenido del Pacto Migratorio, en tanto, que “ahora pretenden comprometernos como nación, nuevamente sin difundir el contenido ni consultar otro acuerdo”, acotó.



Aseguró que el Pacto Global para la migración fue firmado sin que la sociedad ni los gremios panameños conocieran por completo su Contenido y fue enfático en reiterar que “Panamá es nuestra casa, nuestro hogar; nosotros decidimos quién entra y quién se queda, así como todo lo relacionado a nuestra política migratoria”.



Cortizo aseguró que Panamá es un país con gente buena y trabajadora que no quiere estar en las calles en medio de disturbios, sino atendiendo sus cultivos y animales, pero que en medio de tantas crisis, sobresaltos y la falta de un buen gobierno, la buena noticia y es que en sólo faltan 137 días y esta terrible etapa quedará atrás.