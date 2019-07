Cortizo juramenta a los ministros y viceministros del Buen Gobierno

lunes 1 de julio de 2019 - 7:09 p.m.

Los ministros fueron juramentados junto a sus viceministros para el período de gestión 2019-2024

Entre anécdotas, risas y consejos, el presidente, Laurentino 'Nito' Cortizo realizó la juramentación de su Gabinete.

El acto, que inició con una hora de atraso, tuvo como primer punto la lectura de los principios del Buen Gobierno: No mentir, no engañar, no robar y no tolerar la deshonestidad.

Tras esto, Cortizo procedió a firmar el Decreto Ejecutivo N° 112 del 1 de julio de 2019, que nombra a los ministros y viceministros de Estado y el Decreto Ejecutivo N° 113 del 1 de julio de 2019, el cual nombra a asesores presidenciales con tratamiento de ministros consejeros.

Acto seguido, y de manera breve, ministros y viceministros designados procedieron a firmar el decreto de nombramiento.

Los siguientes ministros fueron juramentados junto a sus viceministros para el período de gestión 2019-2024:

Ministra de Educación: Maruja Gorday de Villalobos

Ministra de Desarrollo Social: Markova Concepción Jaramillo

Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral: Doris Zapata

Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial: Inés Samudio

Ministra de Salud: Rosario Turner Montenegro

Ministra Consejera para temas de Salud Pública: Eyra Ruíz

Ministro de la Presidencia: José Gabriel Carrizo

Ministro de Relaciones Exteriores: Alejandro Ferrer

Ministro para Asuntos del Canal: Aristides Royo

Ministro de Seguridad: Rolando Mirones

Ministro de Economía y Finanzas: Héctor Alexander

Ministro de Comercio e Industrias: Ramón Martínez

Ministro de Obras Públicas: Rafael Sabonge

Ministro de Ambiente: Milciades Concepción

Ministro de Gobierno: Carlos Romero Montenegro

Ministro Consejero: José Alejandro Rojas

Ministro de Desarrollo Agropecuario: Augusto Valderrama

Ministro Consejero para Asuntos Agropecuarios: Carlos Salcedo

El acto culminó alrededor de las 7:30 p.m. con un mensaje familiar del mandatario, quien le pidió a los presentes aprovechar en vida la compañía de sus cercanos.

Al referirse a su investidura, Cortizo pronunció: "Esa banda tricolor es un símbolo, ya tiene el peso del país, cada uno de nosotros tiene un pedacito de esa banda de obligaciones".

Uno de los momentos que acaparó la atención del público fue el relato que el mandatario contó acerca del taburete colocado junto a la silla presidencial.

"Este taburete me lo regaló un señor, que me dijo que él no sabía que tenía la silla presidencial que cambia a los presidentes. 'Si usted llega a ganar le voy a regalar este taburete para que no olvide de donde viene', me dijo, y aquí esta el taburete para que no se nos olvide de dónde venimos", finalizó.