Cortizo: Gobierno frusta el desarrollo de Aguadulce

domingo 2 de septiembre de 2018 - 5:41 p.m.

El candidato presidencial por las primarias del PRD, Laurentino “Nito” Cortizo, aseguró que los sectores productivos y la infraestructura en Aguadulce ha sido abandonada por el actual gobierno, lo que ha frustrado que esta pujante región se desarrolle.

En una reunión realizada con dirigentes comunitarios, delegados y precandidatos del PRD de Aguadulce, los participantes le aseguraron a Cortizo, que actualmente el gobierno de Varela no les ha cumplido ninguna de sus promesas.

“No estamos pidiendo que nos regalen nada, porque somos gente trabajadora, pero necesitamos que se nos den las herramientas para hacer que Aguadulce progrese, pero para el señor Varela parece que no existimos”, señalaron.

Por su parte, Cortizo destacó que con un presupuesto de $24.000 millones no era posible que el gobierno de Varela no haya podido construir un puerto moderno en este sector, que tanto ayudaría al desarrollo económico, no solo de Aguadulce, sino de toda la provincia de Coclé.

“En Aguadulce los caminos de producción son lodazales, los hospitales están en el abandono, la educación pública no es de primera, es necesario construir un helipuerto para atender las emergencias y hay que reactivar el sector agrícola para fomentar la contratación de mano de obra”, reiteró Cortizo.

Destacó que con planificación es posible hacerle frente a todos estos problemas que aquejan a Aguadulce, sin embargo, la administración de Varela se ha caracterizado por la improvisación, pero esto acabará con un gobierno PRD, que le dará prioridad al desarrollo del interior del país.