Cortizo continua su recorrido por las provincias

domingo 24 de junio de 2018 - 8:09 p.m.

Durante su visita a la ciudad de Santiago el perredista se refirió a temas nacionales, como el del expresidente Ricardo Martinelli

Nito Cortizo estuvo en la ciudad de Santiago en donde mantuvo una reunión con la oferta electoral del PRD del circuito 9-1 (Santiago) y el 9-4 (Rio de Jesús, Mariato, Montijo y Atalaya).

Cortizo destacó que fue una reunión de consulta para escuchar las prioridades de sus respectivas áreas, en donde participaron el 100 por ciento de los aspirantes del partido.

Durante su visita a la ciudad de Santiago el perredista se refirió a temas nacionales, como el del expresidente Ricardo Martinelli, en cuanto a su salida del Parlasen, “es un tema que debe resolver la justicia panameña y el mismo Parlasen, tengo entendido que hay unas formalidades que deben cumplirse y no se la verdad si se han cumplido o no, pero en particular es una tema de la justicia y lo que piden los panameños es que la justicia funcione” enfatizo.

También se refirió al hecho de que el presidente de la republica Juan Carlos Varela haya mencionado a que se aprenda el idioma Ruso en Panamá dijo “ que se aprenda el Ruso, primero tiene que aprender español, el sistema educativo panameño requiere de mucho apoyo, además del tema salud y corrupción hay que darle prioridad a la educación y tenemos que dignificar la profesión del docente, mi madre fue maestra pero a la vez tenemos que formar mejores docentes y el sistema educativo panameño le está dando la espalda a los jóvenes, ese viaje a Rusia fue un viaje innecesario esos 100 mil dólares se debieron usar en otras cosas mucho más importantes” dijo.

Sobre los productores señalo que las importaciones desmedidas sin control mantienen al sector agropecuario agonizando, y los podría estar enterrando; por lo que es un tema que hay que evitar “Dios primero en un año las cosas van a cambiar para mejor, aquí no podemos hablar de producción ni prestamos si cuando el productor va a vender no hay a donde, las importaciones van en detrimento de muchas familias que viven del sector agropecuario” reitero.

Nito Cortizo concluyo señalando que lo que debe unir a Panamá es un gran proyecto de país, y es la lucha contra la pobreza y la desigualdad.