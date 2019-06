Cortizo completa 16 ministros y el fin de semana vendrán más

miércoles 5 de junio de 2019 - 12:13 a.m.

El presidente ha nombrado 16 miembros de su gabinete, a un director y dos consejeros.

Los 16 nuevos ministros fueron nombrados, luego que ayer el presidente electo, Laurentino Cortizo, designara a los nueve ministros que hacían falta para completar su gabinete.

El presidente Cortizo afirmó que se siente satisfecho de tener ‘hombro a hombro mujeres y hombres comprometidos con el país, la defensa de los intereses de Panamá y ser útiles para los ciudadanos'.

El mandatario reveló el nombre de los encargados de las carteras de Educación (Meduca), Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Ambiente (MiAmbiente), Desarrollo Social (Mides), Salud (Minsa), Gobierno (Mingob), Desarrollo Agropecuario (Mida) y Asuntos del Canal.

El mandatario aseguró que este fin de semana se conocerán otros nombres de 15 directores de entidades y secretarías del Estado, pero a través de un comunicado de prensa, con excepción de la presentación del designado para la Policía Nacional.

Seis mujeres han sido nombradas como ministras hasta el momento, una de estas fue la ministra consejera de salud pública, Eyra Ruiz.

‘Es la persona que estará en Presidencia desde la Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y Cumplimiento de las Instituciones, la doctora verá a la ejecución tanto del Minsa como de la Caja de Seguro Social', explicó Cortizo, además, en temas de desabastecimiento de medicamentos. El gobernante también resaltó que el Instituto para la Mujer pasará a ser el Ministerio de la Mujer y brindará el nombre del jefe de la cartera en los próximos días.

Resaltó que, en su gobierno, no habrá conflictos de interés ‘el primer interés será defender a Panamá'. El mandatario también recalcó que no van a haber cambios en los jefes de la cartera, ‘me siento orgulloso del equipo que tenemos y hay gente comprometida, espero no tener que cambiarlos'.

El perredista, hoy mandatario de la nación, resaltó el tema de la humildad ‘somos como el bambú, mientras más crece, más se inclina, debemos ser humildes, los gremios tienen que ser aliados con nosotros, esta no es pelea de grupos contra grupos, tenemos la misma camiseta y es la de Panamá'.

