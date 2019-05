Cortizo anunciará la mitad del gabinete en la última semana de mayo

También se refirió al caso de Martinelli y los "pinchazos".

El presidente electo Lauretino 'Nito' Cortizo informó a través de una entrevista en un canal televisivo local que iniciando su gobierno presentará la reforma de Ley de Contrataciones Públicas "no queremos que las condiciones se hagan a la medida de una empresa, esa es una reforma importante".

Sobre los recursos de la Asamblea Nacional aseguró que "los diputados van a tener recursos para secretarias, asistentes y asesores, punto... el presupuesto de la Asamblea se puede podar. Ningún recurso del Estado se puede manejar a discreción, deben existir controles".

Por otra parte, dio a conocer que hoy lunes se reunirá con el presidente Juan Carlos Varela y que no quiere que lo condicionen con las reformas a la Constitución.

En relación a la Caja del Seguro Social: "Tan pronto tengamos los Estados Financieros de la CSS y el informe técnico actuarial, convocaremos a una mesa que tendrá fecha de cumpleaños. Para decirle al país la situación real de la Caja".

Acerca del Caso de Martinelli:

Indicó se deben realizar todas las investigaciones necesarias antes de señalar no sólo a un expresidente sino a todos los presos. "Por ejemplo,hay mucha gente en la joya que no deben estar allí, que se cumpla el debido proceso... Nosotros no podemos estar señalando sino están todas las pruebas". Además afirmó que si cree que se hayan realizado "desfalcos telefónicos y pinchazos".