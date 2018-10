Corte niegan solicitud medica para Martinelli

lunes 15 de octubre de 2018 - 7:56 p.m.

El expresidente se mantendrá recluido en el Renacer

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), negó las solicitudes pedidas por la defensa del expresidente de la República, Ricardo Martinelli.

La defensa había solicitado que Martinelli pudiera presentarse periódicamente ante la autoridad designada, prohibición de abandono del país, prohibición de concurrir a determinada reunión o visitar ciertos lugares, la obligación de mantenerse en su domicilio y la obligación de colocarse localizador electrónico, lo cual fue rechazado por el Pleno.

"Yo soy inocente, no tengo nada que ver con lo que se me acusa, seguiré peleando toda mi vida para demostrar mi inocencia. No se me puede culpar por algo que hizo un tercero", reiteró Martinelli.

La decisión fue tomada luego de que se determinara que una de las peticiones no era viable de (evaluación medica) y la otra carecía de fundamentos.

Mas información en nuestra edición impresa.