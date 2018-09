'Voy a cortar los viajes y las consultorías'

lunes 10 de septiembre de 2018 - 12:13 a.m.

Nito Cortizo promete menos gastos superfluos

ENTREVISTA

Laurentino 'Nito' Cortizo está en la contienda para ser presidente del país. Es un hombre de partido, que aún no acaba de definir, al menos a la luz pública, los planes concretos que ofrece su campaña política.

No pude detectar planes concretos en la propuesta de su sitio oficial...

Las propuestas se van construyendo. En mi caso he sido el coordinador nacional de las últimas dos campañas presidenciales del PRD, y el proceso que se hace es de construir de la base hacia arriba un plan. Prefiero que las propuestas nazcan de las consultas cuando salgamos de las primarias en temas como: salud, educación, nuevo orden constitucional, etc. Nosotros tenemos ya preparado eso. Que no sea un tema de una persona.

Sin embargo en la propuesta que leí, no hay un plan de transparencia gubernamental. ¿Cómo piensa hacer esto?

Ahí está plasmada la modificación de la ley de contrataciones públicas. En el tema de la discrecionalidad que tienen los funcionario públicos es importante modificarla porque se deben crear las reglas claras para todos los participantes. La Ley de contrataciones públicas ha causado sobre precios.

¿Qué modificaciones puntuales piensa hacer a la Ley?

Uno de ellos es cómo se arman los pliegos de cargos. Que no estén estructurados para que no favorezcan una sola empresa.

¿Cómo va a evitar eso?

Con la modificación de la ley. Lo que no puedo hacer es más de lo mismo. Los niveles de corrupción e incapacidad te llevan a hacer las modificaciones de una ley que ha permitido muchos sobre precios. Con ese dinero se pueden hacer muchas cosas.

En transparencia gubernamental se deben implementar más herramientas, en ese sentido, ¿qué otras cosas piensa implementar?

Para eso proponemos la digitalización de los trámites para eliminar la burocracia. De esta forma sabemos qué tramite está ocurriendo, es una de las grandes quejas de este gobierno.

¿Usted está de acuerdo con la no reelección o prefiere la reelección?

En este momento lo que dice el Estado de Derecho y la Constitución es que cada uno tome la decisión que le parezca. En el caso particular mío, cuando Pérez Balladares consultó para un reelección yo lo apoyé, yo estaba de acuerdo y mi circuito quedó de segundo mejor.

Pero hoy día, ¿Nito Cortizo apoya la no reelección o la quiere?

En este momento cualquiera puede votar por cualquier persona. La decisión de cada uno. No me puedes forzar para tomar una decisión. En este momento no se prohíbe, si se hace cambio constitucional entonces se verá. Cuando se haga la consulta a nivel nacional y ese sea un tema entonces voy a decidir si voto a favor o en contra. Probablemente sería en contra, pero eso es parte de la consulta. Es un proceso y estamos hablando de democracia. Cuando eso se lleve a la consulta de modificación constitucional voy a tomar la decisión no antes. Cuando se tenga la decisión podemos decidir.

¿Cómo va a mediar en el conflicto entre los importadores y productores?

Nos ponemos de acuerdo. Debemos hacer que la cadena agroalimentaria funcione. Los productores se quejan de las importaciones descontroladas en momentos de cosecha, nosotros vamos a impedir las importaciones cuando haya cosechas.

¿Cómo manejará las presiones de las organizaciones financieras internacionales que han motivado modificaciones en el sector financiero para evitar el blanqueo de capitales?

Lo que debemos hacer es no irnos al extremo en los requerimientos que se solicitan en Panamá. En los países que nos exigen esas medidas no hay tal extremo, para abrir una cuenta de banco en Panamá toma meses. En otros lugares no es así, eso no puede ser. Cuando hablo con gente vinculada al sector me dicen que nuestros requisitos van mucho más allá de lo que piden las organizaciones y perdemos negocio.

¿Piensa cortar los subsidios del Estado?

No, los vamos a dejar pero los vamos a focalizar.

¿De dónde va a sacar dinero para arreglar el IDAAN?

El presupuesto del Estado de $25 mil millones, vamos a cortar los viajes.

Todos dicen lo mismo y no lo cumplen ...

Pero nosotros vamos a ahorrar en viajes y en consultorías. Pensamos que podemos ahorrar $20 mil millones en cinco años, con ahorros y sin contar proyectos llave en mano.

La deuda del país es de $25 mil millones más los llave en mano, ¿de dónde saca los ingresos?

Nosotros tenemos un equipo económico que ha hecho una proyección para ahorrar ese dinero en el quinquenio.

¿Quiénes integran su equipo económico?

Ricaurte 'Catin' Vásquez, Héctor Alexander, David Saied, Alejandro Ferrer.

Si usted llegara a ser presidente, cómo nombraría a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia?

Mientras no exista el nuevo orden constitucional yo voy a cumplir con el pacto de Estado por la Justicia.

¿Usted pretende llamar a una Constituyente si llega al poder?

No hay otra. Lo hemos dicho. Las condiciones están, no hay manera de no llegar a ese nuevo orden. Debe ser lo más pronto posible.