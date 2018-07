CSS y Contraloría trabajan en el análisis de los estados financieros

sábado 28 de julio de 2018 - 1:22 p.m.

Una vez el equipo de trabajo termine con las evaluaciones de los estados financieros, esa información pasará a los actuarios

La Caja de Seguro Social y la Contraloría General de la República aún nos encontramos trabajando en las auditorías de los estados financieros de la entidad desde el año 2012, así lo confirmó el director general, Dr. Alfredo Matriz F., quien a su vez aclaró que no hay ningún secreto sobre este tema.



“Le solicité al contralor general de la República, Federico Humbert establecer una mesa de trabajo para hacer el análisis de los Estados Financieros de la CSS desde el 2012 a la fecha, muestra de ello es el inició de los trabajos en octubre del 2017".



El equipo de trabajo ha avanzado en el 2012, ahora van al análisis del año 2013, son 6 años de evaluación de estados financieros y esto no se puede hacer a la velocidad del rayo, tiene que llevar sus procesos y hacerse todo en calma y bien hecho, lo que importa es que se está haciendo el trabajo, manifestó.



En cuanto al tema de las cuatro empresas consultoras, el director Martiz señaló que ellas tenían que presentar una información no de estados financieros, sino de las brechas que tiene la institución y ese informe ha sido presentado a Junta Directiva, ha sido discutido con los Directores Ejecutivos Nacionales y se están tomando los correctivos sobre los puntos que se revelaron.



Una vez el equipo de trabajo termine con las evaluaciones de los estados financieros, esa información pasará a los actuarios, quienes se encargarán de presentar los informes adecuados a la comunidad y a la Mesa de Diálogo lo necesario y lo concerniente para las reformas que necesita la institución.