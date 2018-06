El contralor ha sido laxo

lunes 11 de junio de 2018 - 12:13 a.m.

‘El Toro' dice que Humbert se tardó en fiscalizar la planilla 080

ENTREVISTA

Está casi convencido de que quiere volver al ruedo. Sabe que necesita el apoyo de su partido, pero también que el país requiere de transformaciones importantes en la justicia, el agro, el turismo. Dice estar dispuesto a hacer un proyecto de consenso nacional al que se sumen incluso opositores.

¿Lo puedo llamar candidato o aspirante?

Me quedo por el momento como expresidente de la República.

¿Pero hay intención de salir al ruedo electoral?

Lo que yo estoy haciendo es cumplir, y creo que es mi obligación, además por ser expresidente, y eso es hablar con la mayor gente posible dentro y fuera del partido para presentar lo que yo creo que son las propuestas que debe hacer el próximo gobierno o gobernante: los cambios institucionales que son necesarios, etc.

Esa conversación que tuvo con sus copartidarios, ¿qué objetivo tenía?

Es mi equipo político nacional, son personas que se encargan de reunir a la gente cuando voy provincias y a los circuitos y ahí, ellos quisieran como mucha gente, que hubiera una definición mía de si voy a participar. Yo lo que dije es que iba a cumplir con los requisitos que establece el Tribunal Electoral y mi partido para no quedar inhabilitado.

Antes de una candidatura presidencial debe hablar con la gente de su partido...

Por supuesto, hay que llegar a un entendimiento, un acuerdo. No voy a hacer nada que vaya a significar la división adicional del partido o el enfrentamiento. Yo tengo que evaluarlo muy serio, además que si nosotros tenemos las primarias el 16 de septiembre, eso significa que las campañas de las primarias no pueden empezar antes del 6 de agosto.

Pero lo está meditando..

Mucho tiempo tengo de meditarlo y evaluarlo y sabiendo cuál es mi responsabilidad histórica y estoy tratando de cumplir con ella. Estoy evaluando qué es lo más conveniente para el país, para mí y la familia. Lo he dicho muchas veces, no tengo ambición. El sueño de mi vida fue ser presidente de la República y yo lo fui. Ha tomado 20 años que esa presidencia sea evaluada positivamente. Ahora lo que me interesa es reformar la institucionalidad para que tengamos una Asamblea electa en forma diferente, para que haya un Órgano Judicial que sea realmente independiente y no tenga que mendigar presupuesto, para que no se de nuevamente lo que se dio con la propuesta del presidente a la Asamblea de dos magistrados que fueron rechazados. Yo creo que esos magistrados debieran ser escogidos de adentro (del órgano judicial) a través de mecanismos de exámenes como se hace en otros países.

En este momento hay una pugna entre la Contraloría y la Asamblea. ¿Qué lectura le da usted a este conflicto?

¿Ahora se da cuenta la Contraloría? ¿Cuatro años después? Esas partidas y planillas no son invento de la Contraloría ni de la Asamblea, son del Ministerio de Economía y Finanzas que aprueban y presentan un presupuesto y lo aprueba el Consejo de Gabinete. Dentro de ese presupuesto está contempladas las partidas en mención. La Contraloría ha sido excesivamente laxa en no hacer auditorías concomitantes, que al momento en que se haga el gasto se cerciora de hacerlo correctamente. Te encuentras ahora con un escándalo mayor de una cantidad de nombramientos, contratos, y planillas temporales que al final del día son personas que prestan su nombre, etc.

¿Es un intento del Ejecutivo por controlar la Asamblea en este año electoral?

Definitivamente, el enfrentamiento viene y las partidas y lo que se ha gastado, millones de dólares en la Asamblea es porque el Ejecutivo no tiene la capacidad de negociar políticamente, ni de convencer a los diputados de lo que es importante para el país. Entonces ha llegado al punto de que hay que usar dinero para lograr sus propósitos.

¿El presidente quiere un respaldo judicial para cuando salga del poder?

Pregúntale a Ricardo Martinelli si eso le sirvió.

¿Cómo fue en su caso cuando le tocó nombrar magistrados?

Nombré a las personas que pensé que podían hacer un buen trabajo en la CSJ.

¿Cuando se tiene el poder en la mano, uno piensa en su seguridad como expresidente a futuro?

Yo no creo, si usted no hace nada indebido no tiene por qué estar pensando cómo van a cubrir la espalda. Yo soy un libro abierto, a mí Martinelli me armó una locura que me duró 7 años y dos meses, y 10 magistrados y jueces que se dieron cuenta que no cometí ninguna ilegalidad, pero me estuvo 7 años subiendo y bajando escaleras que fue lo que me hizo el señor Martinelli.

En la próxima elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional, ¿seguirá la alianza PRD con CD?

No sigo muy de cerca las conversaciones de los diputados, es un tema de ellos.

¿Pero le parece adecuada?

Más que adecuada me parece conveniente. Yo creo que existen los incentivos para que esa alianza siga, para el que el gobierno no se adueñe de la Asamblea nuevamente y para que haya un contra balance.

Una Asamblea en manos de la oposición en un año electoral, ¿cómo mira usted el último año de la administración Varela con estas circunstancias?

Él (Juan Carlos Varela) se enfrenta a ciertos problemas que siempre ha soslayado, como ejemplo la promesa de que iba a hacer una Constituyente y al final lo que hizo fue proponer una quinta papeleta en las elecciones del año entrante para dejarle al próximo gobierno. En este año que queda, si su gobierno ha sido lento va a ser lentísimo y sobre todo si tiene una Asamblea en enfrentamiento. Tu puedes tener una Asamblea adversa políticamente pero tienes que tener el manejo y la capacidad para convencer de las cosas que hay que hacer bien.

¿Usted teme que eso pueda seguir aplicándose en el año electoral?

Creo que la sociedad está muy encrispada con el tema, tiene los ojos muy puestos en lo que pueda hacer el contralor.

¿El Ejecutivo puede tener control del país en este último año?

Tiene todos los mecanismos para hacerlo.

¿Cree que el Contralor es una persona honesta?

Yo no creo que sea un ladrón.