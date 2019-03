Continúa ataque hacia candidatas

jueves 28 de marzo de 2019 - 12:00 a.m.

Perscky, candidata del 8-7, presentará la denuncia

CAMPAÑA

A 38 días para las elecciones, candidatas de distintas zonas del país denuncian que sus vallas han sido vandalizadas e, incluso, se habla sobre campaña sucia en redes sociales, pese a que el Código Electoral prohíbe esta práctica.

Ingrid Perscky, aspirante a diputada de libre postulación del circuito 8-7, se quejó del vandalismo ayer, pues señaló que le arrancaron vallas en Curundú y El Carmen. Advirtió que hoy presentará la denuncia en la Fiscalía Electoral

‘La mayoría de las vallas que, con mucho esfuerzo he colocado, fueron arrancadas, es muy triste porque probablemente han sido removidas por activistas o candidatos sin propuestas', denunció.

Entretanto, la candidata a presidente, Ana Matilde Gómez, declaró que ha sido objeto de difamaciones e insultos en las redes sociales.

‘Son una partida de sinvergüenzas, pero aquí voy a resistir hasta el final, me quieren inventar hasta que viajo en escoba y que como niños, pero voy a resistir. Este país tiene 50% mujeres y me gané este derecho, a mi nadie me regaló nada', denunció.