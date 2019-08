Hoy se conocerá si le dan calle o ‘chirola' a Ricardo Martinelli

viernes 9 de agosto de 2019 - 12:13 a.m.

Es acusado de pinchar, seguir, de peculado de uso y de malversación

Culpable o inocente, hoy se conocerá el destino final del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, luego que el Tribunal de Juicio del caso de escuchas telefónicas, advirtiera que a las 5:00 p.m. darán a conocer su veredicto dentro de este caso.

Juicio de alegatos

Eran las 10:45 a.m. cuando el fiscal del Ministerio Público, Ricaurte González, abrió la fase de alegatos dentro de este juicio contra el exmandatario e hizo un recuento de lo que hasta este momento las 23 víctimas han declarado, los documentos que se han expuesto y las pruebas que se presentaron, en que se detalló cómo funcionó el sistema de seguridad, que estuvo al mando del exgobernante Martinelli.

González recordó sobre el edificio donde funcionó y operó el equipo de espionaje, la instalación de las antenas, las declaraciones de las auditoras de la Contraloría General de la República en que se confirmó que se había comprado equipos y software por un monto de 13.4 millones de dólares. Además, rememoró las declaraciones de una de las querellantes, cuando se disponía a hacer proselitismo político. ‘Tú eres un policía, tú eres del Consejo de Seguridad', gritó ella al hombre que la seguía.

Otro de los puntos que expuso en sus alegatos el fiscal fue lo narrado por el testigo protegido, al decir que a pocos días después de haber ganado el expresidente Juan Carlos Varela, se le llamó para ordenarle que ‘debían de desmantelar todo por orden del boss', por lo que se desinstaló y resetearon de fábrica los aparatos, ‘mas toda la información [2012-2014] se aglutinó en un disco duro, este es el pedigree de la que él hablaba en declaraciones con Álvaro Alvarado', explicó.

González advirtió que esto es peculado de uso, puesto que ‘se usaron instalaciones, funcionarios, vehículos y equipos, todo esto se usó con fondos públicos, todo para interceptar comunicaciones, perseguir y generar intimidaciones y temor'.

‘Señores jueces este es un momento para cambiar la historia y la percepción de que aquí no va a pasar nada. Señores, yo pido que se condene por cuatro delitos y para que esto nunca más vuelva a ocurrir, que Dios los ilumine', dijo el fiscal en su alegato final.

Tras un receso, Sidney Sittón, defensa de Martinelli, indicó sobre los alegatos del fiscal ‘nunca había escuchado tanta pobreza argumentativa, tanta discapacidad mental'.

Por su parte, Carlos Herrera [hijo], en sus alegatos como vocero del equipo legal de los querellantes, expuso como muestra de la vinculación directa del exmandatario el testimonio de una de las víctimas en la oficina del exmandatario.

‘El acusado [Martinelli] le dijo al testigo que se sentara en su silla (presidencial). Frente a él estaba el computador abierto del exmandatario, donde logró ver carpetas con nombres de algunos querellantes aquí presente, cuando Martinelli le dijo, no no, estos no son los tuyos', recordó.

El abogado pidió no solo la pena de los 21 años de prisión ‘sino también un resarcimiento económico para las víctimas'.

Los alegatos de la defensa por su parte, se centraron en la presunta conspiración contra el exmandatario, además de sostener que nunca se imputaron cargos a su defendido y asuntos de tecnicismo.

Fueron siete en total las víctimas que hablaron, entre los que estaban Mitchell Doens, Balbina Herrera, Rubén Polanco, Reinaldo Rivera y el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez.