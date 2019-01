¡Confirmado! Exministro Arango será el 'vice' de Ana Matilde Gómez

jueves 3 de enero de 2019 - 8:39 a.m.

En las redes sociales circulo un comunicado del exministro dirigido a sus familiares

¡Confirmado! El exministro Arango de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Jorge Arango acepto ser el compañero de fórmula de Ana Matilde Gómez.

En las redes sociales circulo un comunicado del exministro dirigido a sus familiares.

"No podría vivir conmigo mismo, si con lo que sé que está pasando y teniendo la posibilidad de hacer algo al respecto no le dedicará tiempo apara mis hijos, nietos, familiares y amigos no lleguen a vivir esos extremos", destacó Arango.