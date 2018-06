Condenaron a 949 por violencia doméstica

No esperes a que acaben con tu vida, denúncialo ante las autoridades.

martes 19 de junio de 2018 - 12:01 a.m.

El MP dice que se han registrado casos en que las víctimas desisten de las denuncias

DELITO

Novecientos cuarenta y nueve personas fueron condenadas por violencia doméstica, desde el 2 de septiembre de 2011 hasta el 31 de marzo de 2018 en todo el país, según estadísticas que maneja el Órgano Judicial.

Las sentencias de estas personas se impusieron desde que entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Las cifras indican que en las provincias de Coclé y Veraguas, son en las que hubo mayor cantidad de condenas con 541 y 191 sentenciados, respectivamente.

A pesar de estas condenas, la cifra es muy baja con relación a las denuncias que recibe el Ministerio Público (MP) por este delito. Sólo en el año 2017 a esta entidad llegaron 15 mil 389 denuncias.

María Moreira, fiscal superior encargada de la Fiscalía Especializada de Familia del área Metropolitana del MP, indicó que el Código Procesal Penal establece, en su artículo 26, que se debe promover durante los cursos de los procedimientos judiciales que se facilite a contribuir con la armonía y la paz social.

Pero advirtió que cuando se genere la violencia doméstica, el artículo 200 establece una pena de 5 a 8 años, pero dentro de esto se puede tener una salida alterna en aquellos delitos menores de tres años.

Sin embargo, se refirió que en las atenuantes, en el artículo 90, se establece que si la víctima no quiere que la persona vaya presa, siga pasando la pensión alimenticia o no haya incurrido en ningún tipo de delito, puede tener una salida alterna al conflicto y no ir a la condena.

También manifestó que dentro de los delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el estado civil, hay víctimas que se desaparecen cuando se lleva a cabo el proceso y no vuelven a acudir pese a las citaciones que les hace el MP y muchas veces los casos quedan en el limbo.

De acuerdo con Roderick Chaverri, abogado de familia, de la cantidad de personas que van a juicio muy pocas son sentenciadas y la mayoría salen libres. Esto se debe a dos cosas: que el SPA del MP no funciona de la manera correcta y no se investiga como debe ser, porque hace falta mayor capacidad de los fiscales o el juez que no evalúa bien las pruebas.

Las autoridades recomiendan que cuando sufren un abuso físico, verbal o psicológico acudan a poner las denuncias ante las entidades correspondientes, fiscalías o Casas de Paz para resolución de conflictos.

