Comisión pedirá a directiva de la Asamblea crear comisión por ‘gol'

viernes 27 de abril de 2018 - 12:00 a.m.

En medio de la discusión, la diputada independiente Ana Matilde Gómez y el parlamentario Sergio ‘Chello' Gálvez

Proyecto. ‘Están en todo el derecho. La Asamblea es un órgano totalmente libre y soberano', así reaccionó el diputado del PRD, Roberto Ayala, (impulsador del artículo que deroga un contrato entre el Estado y la sociedad PSA, llamado ‘camaronazo'), luego de conocer que la Comisión de Credenciales remitirá una solicitud a la junta directiva para que se abra una subcomisión accidental que analice los hechos ocurridos en el pleno con relación al ‘camaronazo' aprobado en tercer debate.

En medio de la discusión, la diputada independiente Ana Matilde Gómez y el parlamentario Sergio ‘Chello' Gálvez, tuvieron un pequeño desacuerdo. Gálvez apostaba porque antes de remitir por escrito la solicitud de apertura para dicha comisión, se conversará con Ayala y la directiva, ‘pues no creo que se debe tomar una decisión tan radical y apresurada. Si fue mala o buena la decisión, que tomó el diputado debería primero explicarnos, démosle la oportunidad', punto que Gómez consideraba no viable. ‘La comisión debe recoger los datos y ver, donde se vulneró la ley para que no vuelva a pasar', aseguró.