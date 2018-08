Comisión de Credenciales insta a que presenten denuncia por declaraciones de Porcell

jueves 16 de agosto de 2018 - 6:54 p.m.

El presidente de la jefatura, aseguró que solo verán als que tengan pruebas idóneas

El presidente de la Comisión de Credenciales, Sergio 'Chello' Gálvez aseguró que están a la espera que se presente una denuncia formal luego que la procuradora de la nación, Kenia Porcell asegurara que el presidente interino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) era estorcionado a través de una grabación.

"No podemos hacer nada si no hay una denuncia formal y esto debe tener un argumento jurídico, una prueba idónea. No pueden venir alegremente nadie a tirar cortinas de nube y sorprender a la comisión para enjuiciar a nadie pro gusto, a mi no me van agarrar así. No recibo presiones de nadie. Hay que esperar a ver que presenten denuncia”, aseguró Sergio Gálvez.

Gálvez aseguró que las declaraciones causa suspicacias pues la misma dio muchos detalles de una conversación que se dio después de muchos días de transcurrido. “Aquí hay muchas especulaciones, hay quienes dicen que ella pincho al magistrados, porque dio tantos detalles y más cuando hablo sobre de dejar el celular afuera, ya eso te da un indicio como que hay pinchadoras o si hay otras tecnologías, si hay situaciones que preocupan”.

El presidente de Credenciales aseguró que la procuradora debió ir a la Asamblea antes de dar este tipo de anuncio en las redes.

La diputada Mariela Vega, quien también forma parte de Credenciales aseguró que es un tema que debe analizar detenidamente.

“Esto me crea más duda que respuesta en la manera en que se narra la conversación, siento que se deben poner las denuncias pertinentes, esto no se puede dejar en conferencias. De presentarse la denuncia de manera legal lo analizaremos”, señaló Vega.