Comisión aprueba metodología de consulta para ratificar magistradas panameñas

martes 26 de diciembre de 2017 - 6:11 p.m.

Los ciudadanos, asociaciones y gremios previamente inscritos en una lista, presentarán desde mañana sus observaciones

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN) de Panamá aprobó hoy la cortesía de sala a ciudadanos y organizaciones y la metodología de trabajo relacionadas a las observaciones para ratificar a las magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), nominadas por el Órgano Ejecutivo.



Los ciudadanos, asociaciones y gremios previamente inscritos en una lista, presentarán desde mañana sus observaciones sobre la ratificación de las abogadas Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleyka Moore como magistradas de la Sala Primera Civil y de la Sala Segunda Penal, respectivamente, de la CSJ.



En la reunión, el diputado del gobernante Partido Panameñista (PPa) y presidente de la comisión, Luis Eduardo Quirós, indicó que la metodología de participación ciudadana contempla 10 minutos de sustentación ante los miembros de la comisión parlamentaria.



"Lo que me corresponde es garantizar un proceso que sea amplio, transparente y con total libertad, para que en términos de respeto se puedan expresar cada uno de los ciudadanos en torno a las designaciones del ejecutivo", expresó.



Con respecto al tiempo en que se va a debatir las ratificaciones, comento que se está habilitando hasta el 31 de diciembre, para hacer las sesiones de la comisión para aprobar o rechazar las resoluciones, y luego pasar al pleno de la Asamblea.



El proceso de participación ciudadana, que empezará mañana a las 09:00 hora local (14:00 GMT), podrá decretarse en sesión permanente si sobrepasa las 4 horas de debate de la comisión, informó el secretario de la comisión y diputado panameñista Adolfo Valderrama.



Además, en la aprobación de los lineamientos, se especificó que la cortesía de sala se centrará en la presentación y sustentación de las observaciones dirigidas a la comisión, y no será un periodo de preguntas y respuestas.



Cerca de 35 notas de observación fueron recibidas por la comisión, pero el listado depurado se dará a conocer en el inicio de la próxima sesión.



Los interesados presentaron por escrito o por correo electrónico las observaciones, y otros lo realizaron de forma presencial en el listado dispuesto para tal efecto.



La Asamblea Nacional instaló el pasado 20 de diciembre las sesiones extraordinarias para ratificar a 4 magistrados a la Corte Suprema de Justicia nominados por el presidente del país, Juan Carlos Varela, y su consejo de ministros.



La Comisión la integran los parlamentarios Quirós (PPa), Adolfo Valderrama (PPa), Jorge Rosas (PPa), Jorge Arrocha (PPa), José Muñoz (CD), Sergio Gálvez (CD), Rubén De León y Elías Castillo (Partido Revolucionario Democrático, PRD).



El Ejecutivo designó a Tovar por un periodo de 10 años, en reemplazo de Oydén Ortega, y a Moore en relevo de Jerónimo Mejía.



A los magistrados Ortega (civil) y Mejía (penal) se les vence el período de 10 años el próximo 31 de diciembre.



El consejo de ministros aprobó igualmente los nombramientos de los abogados Luis Camargo y Katia del Carmen Di Bello Becerra como magistrados suplentes por un período de 10 y 8 años, respectivamente.



Para lograr la ratificación de ambas (Zarak y Moore), el Gobierno necesita el voto de al menos 36 de los 71 diputados que integran la AN.