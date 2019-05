Colón estrenará la primera flota de taxis eléctricos

jueves 16 de mayo de 2019 - 12:03 a.m.

Inauguran la primera estación de carga para vehículos eléctricos

La primera flota de taxis eléctricos en Centroamérica, pronto entrará en funcionamiento en la provincia de Colón, como un nuevo modelo de movilidad urbana que se pretende poner en marcha.

Para ello fue inaugurada la primera eco estación donde la empresa de energía electrica ENSA será la encargada de abastecer de energía a la flota comprendida de siete vehículos para el servicio de transporte selectivo, así lo dió a conocer Esteban Barrientos, presidente ejecutivo de ENSA.

Eduardo López de Victoria, representante de la empresa automotriz, Build Your Dreams (BYD), explicó que los vehiculos no emiten ruido, son seguros y permitirán un ahorro singnificativo para los transportistas, pues no requiere de combustible.

Jaime Abrahams, presidente de Taxis Auténticos, precisó que el proyecto es netamente colonense y la iniciativa obedece a los cambios profundos que se dan en la provincia y la responsabilidad que tenemos con el ambiente.

Se conoció que el proyecto inicialmente abarca a siete autos para el servicio selectivo y esperan lograr colocar mil vehiculos eléctricos, de igual manera se incluirán autobuses que prestaran el servicio a la comunidad.

Las recargas toman aproximadamente una hora y 45 minutos como mínimo y rinde un estimado de 300 kilómetros. Para tener una idea, la ciudad de Colón está a 74 kilómetros de distancia de la ciudad capital.