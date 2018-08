Cobraban en la UP por cambiar notas

El rector de la UP, Eduardo Flores, dijo que no tendrán ningún tipo de contemplación en casos como estos.

martes 28 de agosto de 2018 - 12:01 a.m.

Las dos funcionarias de la Facultad de Derecho que se dedicaban a esta mala práctica fueron destituidas

IRREGULARIAD

Dos funcionarias administrativas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá (UP) fueron destituidas por solicitar dinero a los estudiantes para hacer cambios en sus calificaciones.

Esto lo confirmó el rector Eduardo Flores, quien además dijo que hay una tercera persona que trabaja en Secretaría General, pero su caso todavía está bajo investigación.

Flores dijo que ‘cuando se rinda el informe va al Consejo Administrativo y, si se determina que también que es culpable, entonces será destituido y puesto a órdenes del Ministerio Público'.

Según el rector, esta situación se detectó hace aproximadamente mes y medio cuando una estudiante estaba haciendo un reclamo de notas y, por hacerlo, le querían cobrar.

Agregó que ‘además de la destitución, inmediatamente yo di la orden a que asesoría legal siguiera el caso también el Ministerio Público por falsificación de documentos públicos'.

‘En función de eso no vamos a tener ningún tipo de contemplación, porque si es algo que nosotros queremos preservar es la garantía, que las calificaciones son efectivamente, las que saca un estudiante', precisó Flores.

El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Hernando Franco, a través de Relaciones Públicas de la UP, comunicó que no daría ningún tipo de declaraciones y que no emitirían un comunicado al respecto, pues el caso pasó al Ministerio Público, pues esa casa de estudios superiores interpuso la denuncia, porque hay la posibilidad de alteración o falsificación de documentos oficiales.

El abogado y catedrático, Miguel Antonio Bernal, dijo que es muy triste la situación que ocurre y que siempre ha denunciado situaciones similares y ante esto no se ha hecho nada.

‘En el pasado decanato, yo denuncié a dos personas que cobraban $600 por hacer arreglos y por hacer cuestiones de tesis, la noticia ni me ha sorprendido, sino que me ha entristece más', precisó Bernal.

El Ministerio Público informó que la Fiscalía de Atención Primaria lleva a cabo un proceso de investigación por el delito de corrupción de tres funcionarios de la ‘Casa de Méndez Pereira', luego de una denuncia que fue presentada en el mes de junio de este año. Indican que han realizado entrevistas, tanto a funcionarios como a profesores, por la irregularidad de alteración de notas, al igual que solicitan documentos para continuar con las investigaciones.