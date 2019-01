Cierre de firmas entre denuncias de plagio

sábado 5 de enero de 2019 - 12:13 a.m.

Según el calendario electoral, los candidatos tienen hasta hoy para recoger rúbricas que respaldan su candidatura

Siete personas que participan de cursos ofrecidos por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadhe) denunciaron, ante la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), haber sido víctimas de una falsa inscripción de firmas en listas del aspirante a la Presidencia por la libre postulación, Dimitri Flores.

Samuel Rivera, director general del Inadeh, manifestó en Twitter que ‘me ha llegado información, no confirmada, que de nuestros cursos se han tomado nombres y se han falsificado firmas para algún candidato presidencial y, de confirmarse, he instruido a [asesoría] legal para que presente las denuncias pertinentes'.

Mientras que, el TE dijo que remitiría a la Fiscalía Electoral la documentación pertinente.

Otras ocasiones

Esta es una de las tantas denuncias que se han registrado sobre presuntas irregularidades en la recolección de firmas de algunos independientes.

Presunto ofrecimiento de dinero a cambio de firmas, inscripciones de muertos, menores de edad, extranjeros, funcionarios del TE que dicho que falsificaron su rúbrica en libros de recolección, entre otras.

El hecho se da a conocer a pocas horas que culmine el tiempo para que los de libre postulación las recojan, pues solo tienen hasta hoy para pedir firmas de respaldo a sus candidaturas.

Protestas

Uno de los preaspirantes que ha denunciado públicamente las irregularidades es el candidato presidencial, Miguel Antonio Bernal, quien ayer, aparte de entregar libros de firmas, volvió a denunciar anomalías que presuntamente surgen en la propia institución electoral.

‘Tienen un relajo entre organización electoral y estadística que las firmas no se sabe que las hacen. Le he mandado 12 cartas a los magistrados a lo largo de estos meses para denunciar lo que ahora se está viendo y no hicieron nada', aseguró Bernal.

El catedrático agregó que, lo que hay en el TE, es ‘una porquería montada por los tres magistrados, en los últimos meses se han dedicado a quitarme firmas para dárselas a otros candidatos, tengo las pruebas'.