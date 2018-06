CD cierra filas a favor de reelegir a Yanibel Ábrego

miércoles 13 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Por que no queremos dañar la economía del país, en funciones políticas sino que trabajemos por el bien común

Reunión. La bancada de Cambio Democrático (CD) cerró filas ayer y expresaron que apoyarán en bloque la reelección de la actual presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, en este periodo legislativo.

‘Oficialmente, le hemos podido dar el respaldo me atrevería a decir que unánimemente. No hemos hablado todavía sobre la escogencia de los puestos en las comisiones. Es de esperarse que en el momento indicado tendremos que hablarlo. Por que no queremos dañar la economía del país, en funciones políticas sino que trabajemos por el bien común', manifestó el diputado de CD, Raúl Hernández.