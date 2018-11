Científicos de Mesoamérica expondrán déficit políticas públicas conservación

Portavoces del XXII Congreso de la Sociedad Mesoamericana de Biología y Conservación (SMBC), que se realizará en Panamá a fines de noviembre, adelantaron a Efe que esto obedece a la "preocupación" que existe porque las autoridades no toman en cuenta los resultados y recomendaciones de numerosos estudios científicos,



"El objetivo es empoderar a las entidades con las herramientas que le dan los científicos para que efectúen las acciones adecuadas en cuanto al manejo de áreas protegidas, ecosistemas, y de regiones que se están interviniendo", expresó a Efe el coordinador de evento, Alonso Murgas.



Manifestó que, a pesar de que se comunica a los gobiernos los datos científicos, aún no se ha logrado gran avance en los resultados observables de planes para evitar consecuencias que afecten a los diferentes ambientes, porque no se toman en cuenta.



Añadió que en la actividad, que se desarrollará del 21 al 25 de noviembre en un hotel de la capital panameña, se está involucrando a diferentes autoridades para animarlos a impulsar medidas legales que respalden las informaciones que se presentan y se apliquen.



Murgas anunció que por primera vez participarán unos 200 estudiantes mesoamericanos de biología, para que conozcan al detalle todos los estudios que se presenten en el cónclave.



"Es la primera ocasión que se dará en el encuentro, se estima que acudan unos 200 estudiantes a nivel de pregrado de Mesoamérica, el día 24 de noviembre", aseveró.



Por su lado, la vicepresidenta de la SMBC, Zayda Pedra, declaró a Acan-Efe que el congreso va a desnudar las muchas necesidades existentes en torno a los 17 asuntos que incluye la agenda, cuyos aspectos principales quedarán plasmados en una declaración final.



Las 17 temáticas girarán alrededor del cambio global, gestión de la biodiversidad y los aspectos socio-económicos de la biodiversidad y conservación.



"A través del congreso los estudiantes pueden dar sus aportes, y de hacer contacto con los científicos que estarán dando nuevos datos", dijo.



Agregó que en el último encuentro, que se dio el año pasado en Costa Rica, se destacó la participación de la mujer en la ciencia, y el saber que aportan a la sociedad con sus investigaciones.



Se prevé que al congreso asistan más de 1.000 expertos de los países mesoamericanos asociados: México, Belice, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Honduras y Cuba.



Ellos contarán con el apoyo de expositores invitados de Argentina, Ecuador, Estados Unidos, España y Venezuela para analizar la pérdida del hábitat, el cambio climático y los retos que plantea su combate y mitigación.



Además se dictarán simposios, ponencias libres y talleres durante los 5 días de la actividad.



El XXII Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) de Panamá a través del Proyecto Sistemas de Producción Sostenible y Conservación de la Biodiversidad en el Corredor Biológico Mesoamericano - Panamá.



La SMBC, formada en Honduras en 1996, busca promover el intercambio de conocimiento, la capacitación de recursos humanos, la investigación científica y su difusión al servicio de la conservación de la diversidad biológica y cultural de Mesoamérica, a través de foros y congresos.